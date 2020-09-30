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Batman, Spotify’ın ilk özel DC Comics podcast’i olacak!
Bu yılın başlarında, Spotify’ın DC Comics ve Warner Bros. ile birlikte Batman, Superman ve Wonder Woman gibi DC karakterlerini içeren özel anlatımlı sesli podcast dizisi oluşturmak için çalıştığını öğrendik. Spotify bugün ilk dizi olan Batman Unburied’i duyurdu. David Goyer tarafından yönetilen sesli dram, Bruce Wayne’in ruhunun karanlık tarafını keşfedecek
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Podcast neleri içeriyor?
Goyer yaptığı açıklamada, “Kara Şövalye, Haydut Galerisi’nin korkunç üyelerini ifade etmek için sesin benzersiz avantajlarını kullanacağız,” dedi. Goyer’in önceki çalışmaları arasında The Dark Knight üçlemesi, Man of Steel, Sandman, Foundation ve daha fazlası yer alıyor.
Spotify, ayrıntıların çoğunu gizli tutuyor, ancak dizinin 2021’de piyasaya çıkması bekleniyor. Diğer DC Universe-Spotify podcast‘leri gibi, bu da Spotify’a özel olacak. Podcast çıktığında ilk haberi olanlardan olmak isterseniz, Spotify’da DC’yi takip edebilirsiniz.
Geek
Pokemon Go, COVID-19 salgınına uygun olarak güncelleniyor
Koronavirüs salgını ilkbahar ve yaz aylarında yayılırken Pokemon Go, oyuncuların katılımını arttırmak için bir dizi değişiklik yaptı. Niantic Labs, pandemi kapsamında eklediği bazı geçici bonusların aktif kalacağını ancak birçoğunun 1 Ekim‘den itibaren ortadan kalkacağını duyurdu.
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Yeni güncellemeler ne anlama gelitor?
Nisan ayında oyun, Pokemon’unuz, siz evinizden çıkmasanız bile yakındaki PokeStops’tan hediyeler toplayak şekilde güncellenmişti fakat yeni güncellemeyle bu işlemi ancak Pokemon sayınız azalıyorsa yapacak. Pokemonların yumurtadan çıkması için yürünmesi gereken mesafe, daha önceki mesafeye geri dönüyor. Dünyanın birçok yerinde kısıtlamaların gevşetilmesiyle, yyunun yapımcıları da hareketi teşvik etmenin bir yolu olarak değişikler yapmaya yöneldi. Sosyal medyada, birçok oyuncu Niantic’in değişiklikleri yeniden düşünmesini istedi, bunun iki sebebi olabilir; ya pandemi bonuslarından memnunlardı ya da salgından endişe ediyorlar.
Starting Thursday, October 1, 2020, at 1 p.m. PDT (GMT −7), we’ll be making some changes to temporary bonuses. Read more: https://t.co/t02oV3SMKr pic.twitter.com/kon8jTvk1O
— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 29, 2020
1 Ekim’den sonra oyundaki ayarlar şu şekilde olacak; eşya çantanızda bir seferde taşıyabileceğiniz maksimum hediye sayısı 20’de kalacak, günün ilk Pokémon avınız için üç kat Stardust ve XP almaya devam edeceksiniz, tütsü süresi ise 60 dakikada kalacaktır.
Dizi/Film/Kitap
2021 yılında vizyona girecek en iyi 10 film
Covid-19 salgını nedeniyle sinemaya gitmeyi özlediğimiz bir senenin son aylarındayız. Salgın sebebiyle film çekimleri ve setler de ertelendi. Örneğin bu yıl, James Bond gecikmiş olabilir, ancak birçok süper kahraman yılın ilerleyen saatlerinde tekrar harekete geçecek. Bu yıl Black Widow, Wonder Woman 1984 ve Birds of Prey‘de kadınlar başı çekti. Seneye ise gelecek daha birçok devam filmi var, bunlardan en çok beklenenleri derledik.
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2021’de sinemaseverleri neler bekliyor?
Tomb Raider 2
Uzun bir aranın ardından Tomb Raider 2021’nin Mart ayında hayranlarıyla buluşacak gibi görünüyor.
Jackass Movie
Aramount, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan MTV dublör-şaka reality serisine dayanan dördüncü filmin Deadline’a göre 5 Mart 2021’de vizyona gireceğini duyurdu.
2 Nisan 2021’de yayınlanacak olan Fast And Furious 9, popüler Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni bölümü olacak
Matrix 4, ünlü Matrix serisinin uzun zamandır beklenen 4. bölümü olacak. Lana Wachowski’nin yönettiği bu film, 18 yaşındaki The Matrix Reloaded filminin hikayesini devam ettirecek.
Venom: Let There Be Carnage, farklı Sony Marvel Evreninin ilk devamı. Andy Serkis tarafından yönetilen Venom devam filminin konusu şu anda bilinmiyor. Eleştirmenler tarafından kötü bir şekilde incelenmesine rağmen, Venom 856.1 Milyon Dolar hasılat yapan izleyiciler tarafından benimsendi.
Chris Pratt, 11 Haziran’da sinemaseverleri Jurassic World’e davet edecek. Colin Trevorrow’un yönettiği Jurassic World: Dominion, Jurassic World serisinin 3. filmi olacak.
Muhtemelen tarihin en çok beklenen animasyon devam filmi olan Looney Tunes basketbol topu filmi, sonunda Space Jam: A New Legacy ile ekranlara dönecek. NBA All-Star Michael Jordan’ın yerine üç kez NBA Şampiyonu LeBron James çıkıyor.
Jon Watts‘ın yönettiği İsimsiz Örümcek Adam, Marvel Sinematik Evreni’ndeki 3. Örümcek Adam filmidir. Konu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da film, kimliğini açığa çıkaran ve Mysterio‘nun “ölümü” için çerçevelenen Peter Parker’ı takip edecek.
Harry Potter sequel serisinin 3. bölümü, 12 Kasım 2021’de sinemalarda sihri geri getirecek. Filmin yönetmenliğini David Yates üstlenecek ve kadroda, Gellert Grindelwald rolünde Johnny Depp, Tina Goldstein rolünde Katherine Waterston, Credence rolünde Ezra Miller yer alıyor.
Pandora dünyası 10 yılı aşkın süreden sonra nihayet 17 Aralık 2021′de beyazperdeye dönecek. James Cameron’ın yönettiği uzun zamandır beklenen devam filmi, orijinal filmin tüm çekirdek karakterlerini geri getirecek. Oyuncular arasında Neytiri rolünde Oona Chaplin, Vin Diesel ve Jake Sully rolünde Sam Worthington yer alıyor. Konu ise şu anda bilinmiyor.
Geek
Prince of Persia: The Sands of Time Remake Geliyor!
Prince of Persia efsanesi tekrardan aramıza dönüyor. Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft Forward etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.
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Prince of Persia: The Sands of Time Remake pek de yeni havası vermiyor.
Prince of Persia, döneminin en iyi oyun serilerinden biriydi ve çok geniş hayran kitlelerine ulaşmıştı. Serinin en iyi oyunlarından biri olan The Sands of Time, 2003 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyunun yeniden yapılacağı ile ilgili dedikodular uzun süredir dolaşıyordu. Hatta Uplay Rusya mağazasından oyunun geliştirilmiş grafiklerinden oluşan kısa bir video, resmi duyurudan birkaç saat önce sızmıştı. Döneminde oynanış ve grafik açısından öncü olan oyunun Remake‘i grafikleriyle pek iç açıcı gözükmüyor. Grafikleriyle hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratan oyun, günümüz teknolojisinden geri kalmış durumda. Ubisoft Forward‘da tanıtılan oyun 21 Şubat 2021‘de satışa sunulacak. PC, PS4 Pro ve Xbox One X gibi konsollara gelecek olan oyun şimdilik yeni nesile gelmeyecek gibi görünüyor.
10 Eylül akşamı online olarak gerçekleşen etkinlikte Ubisoft, önümüzdeki dönemde çıkaracağı diğer oyunları ve eklenti paketlerini de tanıttı. Bu oyunlar arasında Assasin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow: Six Siege ve son çıkan Battle Royale temalı oyunlardan biri olan HyperScape var.