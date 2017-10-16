Baidu, İki Yıl İçerisinde Otonom Araçlar Üretmeye Başlayacak

Çin merkezli otomobil üretecisi BAIC ile birlikte çalışan Baidu, 2019 yılı içerisinde otonom araçları seri üretime sokmayı hedefliyor.

Baidu ile BAIC tarafından üretilecek olan araçlar üçüncü seviye otonom özelliğine sahip olacak. Şirket bu araçlardan 2 yıl sonra ise dördüncü seviye otonom araçları üretmeyi hedefliyor. Çin merkezli internet devinin desteğini alan BAIC yüksek miktarlarda üretim yapmayı amaçlıyor.

Çin merkezli internet devi aynı zamanda NVIDIA ile beraber NVIDIA’nın Apollo sürücüsüz araç programında da birlikte çalışıyor. Bu birliktelik ile beraber bir de BMW ile yapılan çalışmalar da söz konusu.

2018 yılının sonuna doğru, Apollo sistemini ve DuerOS dijital asistanı kullanan Baidu markalı araçların piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket 2019 yılı itibariyle her yıl en az 1 yıl araç üretmeyi planlıyor.