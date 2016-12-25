Avustralya Federal Mahkemesi’nden Steam’e Rekor Ceza

Avustralya Federal Mahkemesi, 2011 – 2014 yılları arasında iade politikası yapmadığı için Steam’e 2.2 milyon dolarlık tazminat cezası verdi.

Avustralya Rekabet Kurumu’nun verdiği ceza Steam’in ödemeyi kabul ettiği miktarın 12 katına denk geliyor. Valve’e kesilen bu ceza kanunun öngördüğü en yüksek miktardan verildi. Yargıç James Edelman yaptığı açıklamada Valve’in Avustralya kanunlarını açıkça çiğnediği için böyle büyük bir ceza verdiklerini belirtti.

Valve’in genel sorumlu avukatı Karl Quackenbush yaptığı açıklamada şirketin oyun platformunun Avustralya’da hizmet vermeye başladığı tarihten 2014 yılında Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun yaptığı uyarıya kadar yasal tavsiye alınmadığını ya da yerel yönetmeliklere uyulmadığından emin olmadığını dile getirdi. Bu eksiklik James Edelman tarafından affedilmedi.

Edelman yaptığı açıklamada servisin Avustralya’da 2.2 milyon kullanıcısı olduğunu ve 2011 ile 2014 yılları arasında Avustralya IP adreslerinden 21,124 adet “iade” içerikli şikayet aldığını belirtti. Avustralya Federal Mahkemesi 2014 yılının Mart ayında iade seçeneğinin sunulmamasının tüketici kanunlarına aykırı olduğuna karar verdi. Valve ise uluslararası iade haklarını 2015’in ortasında çıkardı.