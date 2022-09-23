Bir İngiliz endüstriyel yazılım şirketi, bir Fransız enerji ve otomasyon şirketi tarafından tam bir satın alma işlemi yapmayı kabul etti. Cambridge merkezli Aveva, ana hissedarı Schneider Electric tarafından firmaya 9,5 milyar sterlin değerinde bir anlaşmayla satın alınacak. Anlaşma 2023 yılında tamamlanacak.

Fransız firma, “genel merkezini Cambridge’de tutacağını” söyledi.

Bir FTSE 100 şirketi olan Aveva’nın 6.400’den fazla çalışanı bulunmakta ancak Schneider Electric yaklaşık 4.000 çalışana sahip. Schneider Electric, Aveva’nın çalışan tabanında önemli bir değişiklik yapma planının olmadığını ve bir yazılım işi olarak kültürünü korumayı amaçladığını söyledi.

Fransız şirket, Aveva’nın tam mülkiyetini almanın, kendi enerji teklifini Aveva’nın süreç verileri ve yazılımıyla birleştirerek işletmenin büyümesine yardımcı olacağını söyledi. Bu yüzden Schneider Electric, halihazırda sahip olmadığı hisselerin yaklaşık %40’ını satın alacak.

Hisselerin her biri anlaşmada 31 sterlin olarak işlem görecek. Ayrıca Schneider Electric, satın almanın teklifin yapıldığı gün olan 23 Ağustos’ta Aveva hissesi başına 22 sterlinlik kapanış fiyatına yaklaşık %41’lik bir prim oluşturduğunu söyledi.

Aveva’nın başkanı Philip Aiken şunları söyledi: “Schneider Electric, 2018’den bu yana Aveva’nın stratejik gelişiminde destekleyici bir hissedar ve ortak oldu. Son olarak Osisoft’un satın alınmasında ve Schneider Electric’in bu mirası geliştirmeye devam edeceğinden eminim. ”

Schneider’ın CEO’su Jean-Pascal Tricoire şunları söyledi: Aveva’nın Schneider Electric’in en önemli ve stratejik pazarlarından biri olan Birleşik Krallık’taki performansından gurur duyuyoruz. Merkezini Cambridge’de tutacak – dolayısıyla bölgenin gelişen teknoloji topluluğundan yararlanmaya devam etmemizi sağlayacak. Aveva’nın veri platformu ve özel uygulamalarının Schneider Electric’in enerji uzmanlığıyla güçlü birleşimi, müşterilere güvenlik, güvenilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirliğin her alanında somut kazanımlar sağlayacak.”