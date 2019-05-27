Asus Zenfone 6 ön kamerasıyla DxOMark’da rekor kırdı!

Tayvanlı teknoloji devi Asus‘un iki hafta önce tanıtılan yeni amiral gemisi telefonu Asus Zenfone 6 döndürülebilen ön kamerasıyla DxOMark listesinde zirveye oturdu.

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Asus Zenfone 6 ön kamerası

Asus‘un 500 €‘luk iddialı fiyatıyla dikkat çeken yeni üst düzey akıllı telefonu ana kamerayı ön kamera olarak kullanma imkanını sunuyordu. Saygın kamera değerlendirme platformu DxOMark telefonun kamerasını dünyanın en iyi akıllı telefon ön kamerası olarak belirledi. İkinci sıradaki Samsung Galaxy S10 5G‘la fotoğraf bölümünde aynı puanı (101) alan Zenfone 6 video tarafındaysa 93 puana ulaştı. Böylece genel toplamda 98 puana ulaşarak ön kamera kategorisinde zirveye oturdu

DxOMark, Zenfone 6‘nın ön kamerasında diğer rakiplerinden daha büyük (1/2-inç) bir sensör kullanıldığını belirtmiş. Bu sayede daha geniş dinamik aralıklı, oldukça ayrıntılı ve cilt tonlarının mükemmelen yansıtıldığı fotoğraflar çekildiği vurgulanıyor. DxOMark birkaç gün içerisinde kameranın çok daha detaylı bir incelemesinin paylaşılacağını da ekledi.