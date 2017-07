ASUS ZenFone 4 ve ASUS ZenFone 4 Pro da Sızıntı Kurbanı Oldu

Yaz mevsiminin son dönemlerine girdiğimi şu günlerde pek çok firma yeni amiral gemilerini duyurma planı yaparken Tavyanlı dev ASUS da ZenFone serisinin yeni nesil telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. ZenFone 3 sersinin halefi olacak telefonların 17 Ağustos’ta çıkması beklenirken şimdiden sızan render görselleri telefonların tasarımları hakkında bilgi veriyor.

The next-gen ASUS Zenfone 4 trio might look like this. pic.twitter.com/FXc2sfjOxb



ASUS‘un 4. nesil ZenFone telefon serisi olacak ZenFone 4 markası için beklenen ZenFone 4, ZenFone 4S ve ZenFone 4 Pro hakkında çıkan görsel telefonların arka ve ön tasarımlarını gösterirken maalesef ekstra bir detay verilmedi.

The phone next to that laptop is the Zenfone 4 Pro. This is an official press shot from Qualcomm. They did a 1GBit/s demo w/ ASUS in Italy. pic.twitter.com/L2XbeDoMeM

— Roland Quandt (@rquandt) 28 Temmuz 2017