ASUS ZenFone 4 ve ASUS ZenFone 4 Pro da Sızıntı Kurbanı Oldu

ASUS’un yeni nesil telefonlarından ilk bilgi geldi.

Yaz mevsiminin son dönemlerine girdiğimi şu günlerde pek çok firma yeni amiral gemilerini duyurma planı yaparken Tavyanlı dev ASUS da ZenFone serisinin yeni nesil telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. ZenFone 3 sersinin halefi olacak telefonların 17 Ağustos’ta çıkması beklenirken şimdiden sızan render görselleri telefonların tasarımları hakkında bilgi veriyor.

The next-gen ASUS Zenfone 4 trio might look like this. pic.twitter.com/FXc2sfjOxb — krispitech (@krispitech) 27 Temmuz 2017



ASUS‘un 4. nesil ZenFone telefon serisi olacak ZenFone 4 markası için beklenen ZenFone 4, ZenFone 4S ve ZenFone 4 Pro hakkında çıkan görsel telefonların arka ve ön tasarımlarını gösterirken maalesef ekstra bir detay verilmedi.

The phone next to that laptop is the Zenfone 4 Pro. This is an official press shot from Qualcomm. They did a 1GBit/s demo w/ ASUS in Italy. pic.twitter.com/L2XbeDoMeM — Roland Quandt (@rquandt) 28 Temmuz 2017



Krispitech adlı Twitter hesabından yayımlanan görsel bizlere şekli şemali gösterirken neyse ki farklı bir kaynak ZenFone 4 Pro hakkında biraz daha bilgi açıkladı. Buna göre amiral gemisi olarak belirlenen ZenFone 4 Pro 5,7 inç Quad HD ekrana, Snapdragon 835 işlemci yongasına, 4 GB belleğe, 64 GB depolama alanına ve 2X optik zoomlu çift arka kameraya sahip olacak.