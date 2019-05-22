Asus TUF Gaming FX505 işlemcisiyle öne çıkıyor(VİDEO)

Asus’un TUF Gaming serisinden FX505 modeli AMD ile yapılan ortaklıklar sonucunda çok başırılı bir oyuncu bilgisayarı olmuş. Bu oyuncu bilgisayarının incelemesini tüm detaylarıyla bu videomuzda yapıyoruz.

Asus TUF Gaming FX505 İşlemcisiyle Öne Çıkıyor

Asus TUF Gaming Fx505 özellikleri

15,6 inçlik boyuta sahip Fx505, IPS bir panel ile karşımıza çıkıyor. Gücünü AMD Ryzen 7 3750H’dan alan laptop, gömülü olarak gelen AMD Radeon RX Vega 10’u kullanırken harici olarak ise Nvidia GTX 1660 Ti’ı kullanıyor.

32 GB DDR4 RAM’e sahip Fx505, depolama kısmında 512 GB M.2 PCle SSD bulunuyor. Kablosuz bağlantı kısmında Intel AC 9560’ı kullanan laptop, 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.1, HDMI ve LAN bağlantı portlarını içerisinde bulunduruyor. Ağırlığı 2,65 kg olarak hesaplanmış Fx505, dört bölgeli RGB aydınlatmaya sahip klavyeye ev sahipliği yapıyor.