32 GB RAM’li dizüstü bilgisayar: Asus TUF Gaming FX505 inceleme

Asus TUF Gaming FX505 inceleme videomuzda, şirketin TUF Gaming ailesindeki en yeni ürünlerinden birini inceliyoruz. Model AMD Ryzen 7 işlemcisi ve diğer teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Asus TUF Gaming Fx505 Özellikleri

15,6 inçlik boyuta sahip Fx505, IPS bir panel ile karşımıza çıkıyor. Gücünü AMD Ryzen 7 3750H’dan alan laptop, gömülü olarak gelen AMD Radeon RX Vega 10’u kullanırken harici olarak ise Nvidia GTX 1660Ti’ı kullanıyor. 32 GB DDR4 RAM’e sahip Fx505, depolama kısmında 512 GB M.2 PCle SSD bulunuyor. Kablosuz bağlantı kısmında Intel AC 9560’ı kullanan laptop, 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.1, HDMI ve LAN bağlantı portlarını içerisinde bulunduruyor.

Ağırlığı 2,65 kg olarak hesaplanmış Fx505, dört bölgeli RGB aydınlatmaya sahip klavyeye ev sahipliği yapıyor.

İyi Seyirler..

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