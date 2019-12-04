ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!

AMD 64 çekirdekli 3990X işlemcisi detaylanmaya başladı. 2020 yılında raflarda olmasını beklediğimiz cihaz hakkında tüm bilgileri sizin için derledik.

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AMD’nin yeni nesil süper güçlü işlemcisi olması beklenen 3990X’in bilgileri sızdırılmaya başlandı. Şirket, yonga setiyle ilgili çok detaylı bilgiler maalesef ki paylaşmadı. Belli olanlar ise, 64 çekirdekli yapısı ve sanallaştırma desteğiyle bu rakamın 128 rakamına çıktığını görüyoruz. Toplam geçiçi bellek ise 128MB olarak belirlenmiş.

Önemli bir fiyat bilgisi paylaşılmayan işlemci birimiyle ilgili tutarın birkaç bin dolardan aşağı olmayacağını tahmin ediyoruz. Geliştirilen işlemci AMD’nin iş tipi sunucusu olarak konumlandırdığı EPYC7742’ye cevap niteliğinde olacak.

3960X ve 3970X’de 16 ve 24 çekirdekli işlemci mimarisinin getirdiği bazı detayları görmüştük. Şimdi ise bu sistem üzerine inşa edilen 64 çekirdekli bir yapı karşımıza çıkacak. Yonga seti, 8 kanallı hafızası PCIe 4.0 desteğine sahip ve “Socket sbTRX4″ platformunu kullanıyor.

Yüksek iş gücü isteyen işlemler için ideal olan sistemin detayları çok yakın zamanda gelmeye başlayacaktır. Fakat şimdiden AMD’nin Intel karşısında ezici rekabet oluşturarak rakibini alaşağı etmeyi başardığını söyleyebiliriz.

AMD son olarak Ryzen işlemci ailesini yeni bir düzene geçirmeye karar vermiş. Yıl sonuna kadar da büyük bir atak başlatarak tüm donanımını güncellemeyi başarmıştı. AMD son testlere göre çok daha stabil overcloack işlemi gerçekleştirilebiliyor. Fakat Intel tarafında ürünler, donanım kısmında overcloack’a karşı direnç gösteriyor. Özellikle firmanın 14nm ve 10nm yonga birimlerinde bu problemler çok daha sık görülmeye başlandı.