Valve Steam Deck’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, el tipi oyun konsolu pazarı yeniden canlanıyor. Asus, kendi el tipi konsolu Asus ROG Ally ile rekabet etmek için yarışa dahil oluyor. Steam Deck ile doğrudan rekabet edecek olan ROG Ally’nin rakibinden iki kat daha iyi performans sunacağı iddia ediliyor.

Başlangıçta konsolun Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak Asus’un yakın zamandaki bir tanıtımı, ROG Ally’nin beklenenden daha erken piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni bir rapora göre, konsolün CPU’su ile ilgili temel detayları açıklayan bir nakliye belgesi aracılığıyla ROG Ally’nin piyasaya sürülmeyen bir Ryzen 7 7840U, Radeon 780M iGPU ve 16 GB RAM ile geleceği belirtiliyor.

Konsolün özel bir APU’ya sahip olacağı zaten biliniyordu, bu nedenle AMD’nin bu konsol için hangi özel çipi geliştirdiğini görmek ilginç olacak. Rapor, özel Phoenix APU’nun kod adının Z1 olduğunu belirtiyor. Bu bilgilerin yanı sıra, yayın FCC veritabanında konsolun iki farklı modelinin tespit edildiği bildiriliyor. Bu modeller RC71L ve RC71X model numaralarını taşıyor. Ne yazık ki, bu modeller arasındaki farklar hakkında pek bilgi yok. Ancak, konsol hakkında şimdiden bilinenlere bir göz atabiliriz.

Son raporlar, konsolun Windows 11 işletim sistemini çalıştıracağını ve muhtemelen harici bir GPU için destek sunacağını belirtiyor. Söylentilere göre, konsol, 7 inç dokunmatik ekranı, 16:9 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı ile FHD çözünürlüğe sahip olacak. Panel, 500nit tepe parlaklığı ve 7 ms tepki süresi sunacak.

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Güvenilir bir kaynağa göre, el tipi oyun endüstrisindeki yaklaşan Asus ROG Ally konsolu, rakibi Valve Steam Deck’ten daha dar, daha ince ve daha hafif olacak. Cihazın 608 gram ağırlığında ve 280mm x 113mm x 39mm boyutlarında olması bekleniyor. Kaynak ayrıca, ROG Ally’nin beklenen lansman fiyatının yaklaşık 650-700 dolar arasında olacağını ve önceki söylentilere göre daha düşük olacağını iddia ediyor, çünkü söylentilere göre konsolun maliyeti 800 dolar olacak.