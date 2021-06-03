ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV, PA247CV modellerini duyurdu

İçerik üreticileri için tasarlanan ve USB C arabirimine sahip profesyonel ASUS monitörler, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğuyla birlikte %100 sRGB ve Rec.709 renk uzayını destekliyor.

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ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modellerini duyurdu. Fabrikada kalibre edilen ve Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç yeni monitör, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğunun yanı sıra sRGB ve Rec.709 renk alanlarının %100’ünü sunuyor. Farklı boyut ve panel çeşitleriyle gelen bu monitörler, USB‑C® (65 watt güç dağıtımı özelliğine sahip), DisplayPort™, HDMI® ve bir adet USB bağlantı merkeziyle içerik üretimi işleri için gereken bağlantı seçeneklerini sunuyor.

27 inç boyutundaki ProArt PA279CV ve PA278CV modelleri sırasıyla 4K UHD (3840 x 2160) ve WQHD (2560 x 1440) panele sahipken, ProArt PA247CV ise 23,8‑inç boyutunda bir FHD (1920 x 1080) panel ile geliyor. PA247CV ve PA278CV modelleri şu anda Türkiye’de aktif olarak satışa sunulmuş durumda. Kısa bir süre önce stokları tükenen PA279CV’nin ise Haziran ayı içerisinde tekrardan stoklarda olması bekleniyor.

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Tam anlamıyla renk doğruluğu

ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış. Renk tonlarının büyük önem taşıdığı yaratıcı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Calman Verified sertifikasına sahip olan bu üç model de sektörde lider renk doğruluğu sunmak için fabrikada kalibre edilmiş. Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunan monitörler sRGB ve Rec. 709 renk alanlarının %100’ünü kapsıyor ve gerçekçi renkler için DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Serinin en üst modeli olan ProArt PA279CV, benzer boyutlardaki Full HD ekranlara kıyasla dört kat daha fazla piksel yoğunluğu ve üç kata kadar daha fazla ekran alanı sunan 27 inç 4K UHD (3840 x 2160) HDR paneliyle çok daha net ve ayrıntılı görüntüler oluşturuyor.

Üretkenliği artıran modeller

ProArt Display PA279CV, PA278CV ve PA247CV modelleri cihaz ve içerik kaynağıyla uyumluluk için geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI, DisplayPort ve son derece hızlı veri transferi, DisplayPort desteği ve cihaz şarjı için 65 watt güç dağıtımı özelliklerine sahip bir USB-C girişi bulunuyor. USB-C bağlantısı, kullanıcılara tek bir kablo üzerinden dizüstü bilgisayara bağlanıp tüm USB-C özelliklerinden yararlanma olanağı veriyor. Bu monitörlerde ayrıca dört adet USB 3.1 girişine sahip bir USB bağlantı merkezi de yer alıyor. Bunun sayesinde içerik üreticileri birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyorlar.

Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun

ProArt ekranlar rahat izleme ve çalışma deneyimi sunabilmek için öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı yapma imkanı veren ergonomik standa sahip. Ekranları uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün. Hızla çıkarılabilir mekanizma sayesinde ekranı bir VESA duvar montajı aparatına takmak da oldukça kolay.

Ürünleri detaylıca incelemek içinde buradaki linklere göz atabilirsiniz:

ProArt Display PA279CV:

https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA279CV/

ProArt Display PA278CV:

https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/

ProArt Display PA248CV:

https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA247CV/