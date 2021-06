ASUS, ProArt Display PA279CV, PA278CV, PA247CV modellerini duyurdu

ASUS, oyunseverlere özel serisi ROG ailesine katılan yeni ürünlerini ABD ve Tayvan ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de tanıttı. Online gerçekleşen etkinlikte, Intel® Core™ 11th Gen H ile güçlendirilen ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarlar performasları ve ekstra donanım özellikleriyle dikkat çekti.

ASUS, oyuncular için özel olarak tasarladığı en güçlü ve çok yönlü oyun dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers) serisinin yeni üyelerini tanıttı. “For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside” ismiyle gerçekleşen tanıtım etkinliğinde Intel® Core™ 11th Gen H serisi işlemcilerle güçlendirilen iki yeni dizüstü bilgisayar; ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 ile izleyicilere interaktif bir oyun deneyimi sunuldu.

İnce, sessiz ve kolay taşınabilir: ROG Zephyrus S17





ROG Zephyrus S17; soğutma sağlayan, kapağı açıldığında otomatik olarak yukarı doğru kalkan, optik ve mekanik klavyeli, birinci sınıf bir dizüstü oyun bilgisayarı. Zephyrus S17, ince bir gövdeye sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kompakt cihaz, her yere kolayca taşınabiliyor. Anlık performans artışıyla 90W’a kadar güç kullanabilen 11. Nesil Intel Core i9-11900H CPU ve Dynamic Boost ile 140W’a ulaşan NVIDIA® GeForce RTX ™ 3080 GPU sunan Zephyrus S17, birinci sınıf performans ve oyun deneyimi vaat ediyor. ROG Akıllı Soğutma teknolojileriyle desteklenen bu bileşenler, oyun ve içerik üretmek için en iyi bir platformlardan birisi. Yenilikçi AAS Plus soğutma sistemi, klavyeyi 5° açıyla kaldırarak, yeni Arc Flow fanlarının soğuk havayı dizüstü bilgisayara sessizce çekmesini sağlayan geniş havalandırma deliklerine sahip. CPU üzerindeki sıvı metal termal alaşım ile uyumlu bu geliştirmeler, kullanıcıların ince, sessiz ve ısınma sorunu yaşamadan klavyede rahatlıkla ellerini gezdirebilecekleri kadar soğuk bir makinede güçlü işlem performansının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

ROG Zephyrus S17, geniş 17 inç ekranı ve iki panel seçeneğiyle güzel bir oyun deneyimi yaratıyor. Laptop, daha yüksek kare hızları için Gelişmiş Optimus ve G-SYNC özellikli bir WQHD ekran veya daha fazla ayrıntı ve Adaptive-Sync içeren 4K ekran seçeneğine sahip. Her ikisi de yüksek yenileme hızları, parlak renkler ve kullanıma hazır renk doğruluğu sunuyor. Altı hoparlörlü ses sistemi, kullanıcılara yüksek kalitelide ses performansı sağlıyor. Üç sürücülü HyperDrive Ultimate SSD RAID dizisi içeren depolama seçenekleriyle oyunlara ve diğer tüm dosyalara hızlı bir erişim imkanı da sunuyor.

ROG Zephyrus M16’da oynamanın tanımı: Süper görüntü, sıfır gürültü

ROG Zephyrus M16, ince bir kasanın içinde, 16 inç ekran ve güçlü bir yeni nesil Intel işlemciye sahip yeni bir dizüstü oyun bilgisayarı. Laptop, oyunlarda akıcı, zengin ayrıntılara sahip görseller için 16 inç ekran, yüksek WQHD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync sunuyor. 16:10 en boy oranıyla büyük bir ekrana sahip bu bilgisayar, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %100’ünde PANTONE® onaylı renkler ve Dolby Vision® desteği sayesinde daha renkli ve kontrastlı görseller yaratıyor. Şık ve bir görüntüye sahip Zephyrus M16, yalnızca 19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg hafifliğinde olmasıyla da taşınabilme kolaylığı sunuyor.

ROG Zephyrus M16, Dolby Atmos teknolojisi ile geliştirilmiş ikili woofer’lara sahip altı hoparlörlü sistemi sayesinde net ve derin bir ses kalitesi de sunuyor. 3D mikrofon dizisi, her senaryoda net sesi yakalıyor. Sahip olduğu iki yönlü yapay zeka gürültü engelleme özelliği ise, arka plan gürültüsünü yapay zekayla etkileşim içinde ortadan kaldırıyor. Zephyrus M16’da RTX deneyimini her zamankinden daha erişilebilir kılan yeni GeForce RTX 3050 Ti Mobil GPU da mevcut.