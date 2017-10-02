ASUS, Orta Segmente Hitap Eden Yeni Bir Akıllı Telefon Çıkardı

Bu sene konu akıllı telefon modellerine geldiğinde özellikle Zenfone 4 ile yaşanan problemlerden dolayı ASUS’un mutlu olduğunu söylemek zor.

ASUS’un yaşadığı Zenfone probleminin yanı sıra diğer serilerinin satışları da pek istenildiği gibi gitmiyor. Şirket bu yıl içerisindeki satış tahminlerini %25 düşürerek akıllı telefon bölümünü yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

Şirket diğer taraftan da yeni akıllı telefon modelleri geliştirmeye devam ediyor. Çin’in TENAA isimli internet sitesinde X018DC isimli yeni bir model ortaya çıktı. Orta segmentte yer alacak olan telefonun 18:9 ekran boyutu bulunuyor. 5.7 inç büyüklüğünde 720×1440 çözünürlüğe sahip ekranın altında 1.5 GHz hızında işlemci yongası 3 ya da 4 GB RAM, 32 ya da 64 GB depola alanı ve 4030 mAh batarya bulunuyor. Telefonun arka tarafında 16 ve 8 MP büyüklüğünde çift kamera, ön tarafında ise 8 MP büyüklüğünde selfie kamerası yer alıyor.