Geçtiğimiz ay Asus, Zenfone 9 serisi için kararlı Android 13 güncellemesini yayınlamıştı. Geldiğimiz noktada bugün Asus, kararlı Android 13 güncellemesini Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip için de getiriyor. Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip, “33.0210.0210.210” yazılım sürümüne sahip kararlı Android 13’ü aldı. Güncelleme şimdilik Japonya hariç tüm bölgelere sunuldu. Güncelleme cihazınıza henüz gelmediyse Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Asus Zenfone 8 Neler Sunuyor?

Asus Zenfone 8, FHD+ çözünürlükte 5.9 inç büyüklükte 120hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED panele sahip bir ekran ile birlikte geliyor.

Kaputun altında Snapdragon 888 yonga setine sahip olan akıllı telefon gücünü 30W kablolu şarj desteğine sahip 4000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise ikili bir arka kamera tasarımına sahip. Ana kamera 64 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya eşlik eden ultra geniş açılı kamera ise 12 MP çözünürlükte. Asus Zenfone 8 selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Asus Zenfone 8 Flip Neler Sunuyor?

Asus Zenfone 8 Flip, FHD+ çözünürlükte 5.9 inç büyüklükte 90hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED panele sahip bir ekran ile birlikte geliyor.

Kaputun altında Snapdragon 888 yonga setine sahip akıllı telefon gücünü 30W kablolu şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Bu akıllı telefonun en dikkat çektiği kısma geldik. Kamera. Asus Zenfone 8 Flip, 64 MP çözünürlükte bir ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Telefonun herhangi bir ön kamerası bulunmuyor. Bunun yerine Asus mühendisleri arka kamerayı 180 derece döndürerek önde kullanmayı sağlamışlar.