Birden fazla sızıntının ardından Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage‘ı onayladı. Resmi ayrıntılar az olsa da, oyunla ilgili son sızıntılar büyük ölçüde doğru gibi görünüyor.

Bloomberg’den Jason Schreier tarafından paylaşılan sızıntılara göre, bir sonraki “Assassin’s Creed” oyunu, serinin önceki girişlerinden hayranların bildiği ve sevdiği unsurları içerecek ve aynı zamanda bazı heyecan verici eklemeler yapacak. Bu söylentilerin bir kısmı, “Assassin’s Creed Valhalla”nın sonlarına doğru Loki olarak bilinen insanüstü bir varlığın reenkarnasyonu olduğu ortaya çıkan Basım karakterinin başrolde olabileceğini iddia ediyor. Bu nedenle, “Valhalla”da görülen birçok RPG öğesinin artık “Mirage”daki oyun deneyiminin bir parçası olmaması bekleniyor. Ubisoft’un, franchise’ın ilk günlerinde en iyi çalışan unsurlara odaklanarak bu yeni girişi birçok yönden geri çektiği söyleniyor.

İçindekiler 10 Eylülde geliyor

10 Eylülde geliyor

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

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Mirage için en önemlisi, Ubisoft’un en son Assassin’s Creed girişlerinde sunduğu RPG öğelerinin hiçbirini içermeyecek ve oyunun orijinallerin gizli, parkur ve aksiyon odaklı dizilerine geri dönmesine izin verecek.

Ubisoft, önümüzdeki hafta Ubisoft Forward akışı sırasında Assassin’s Creed Mirage’ı tam olarak ortaya çıkarmayı planlıyor. Yayın 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak.