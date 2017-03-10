Arttırılmış Gerçeklik Alanında HoloLens’e Rakip Geliyor Olabilir

Microsoft, HoloLens ile arttırılmış gerçeklik sektöründe rakipsiz olmanın rahatlığını yaşıyor olabilir ancak Avegant, Microsoft’u yalnız bırakmayacak.

Yeni bir Silikon Vadisi girişimi olan Avegant geçtiğimiz günlerde taşınabilir VR başlıklı kulaklık tanıtmıştı ve şimdide HoloLens’e rakip olabilecek bir arttırılmış gerçeklik başlığı duyurdu. Başlık ışık alanı ekranı olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile çalışıyor.

Başlık şu anda araştırma prototipi olsa da Avegant bu prototipi tüketici ürüne çevirmek istiyor. Cihazın vizörü bir nev gözlerin önünüde süzülen bir film perdesi gibi işliyor. Cihaz HoloLens ya da Magic Leap’in prototipi gibi gerçek dünya ortamında sanal görüntüler oluşturmak üzere tasarlandı. Avegant’ın başlığında Magic Leap’in prototipinde kullanılan teknoloji kullanılıyor.

Başlığın, Microsoft’un başlığından tam olarak ne farkı var henüz bilinmiyor. Microsoft başlığında sanal gerçeklik firmaları tarafından da kullanılan standart stereoscopic 3D kullanıyor. Ancak Microsoft hiç bir zaman başlığın sanal görüntüler oluşturmak için nasıl bir ışık motoru kulandığını açıklamadı. Magic Leap’in CEO’su Rony Abovitz başlığın arttırılmış gerçeklik görüntülerini oluşturma şeklini eleştirmiş ve Magic Leap’in başlığının Microsoft’un başlığından çok daha iyi olacağını açıklamıştı.