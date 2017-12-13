Artık Twitter’da Rahatlıkla Flood Yapabileceksiniz!

Bir konu hakkında paylaşım yapmak için 280 karakter sınırıyla yetinemeyenler için Twitter ardı ardına tweet atmak anlamına gelen flood özelliğini de devreye soktu.

Son dönemde sosyal medya üzerinde birçok yenilik gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ardı ardına tweet atmak anlamına gelen flood için ufak bir yenilik uygulayan Twitter, şimdi bu sistemi komple mesaj yazma bölümüne entegre etti.

Mesajınızı yazdığınız “Neler Oluyor?” bölümünde eğer bahsedeceğiniz konu 280 karakteri de aşıyorsa tek yapmanız gereken “Tweetle” bölümünün solundaki + ikonuna tıklamak olacak. Böylece tek seferde daha fazla tweet atabilecek, son dönemlerin popüler tarzı olan Twitter’da hikaye anlatımını böylece daha rahat ve kolayca yapabileceksiniz.

Hem web hem mobil uygulamada eklenen bu özellik ile 140’tan 280’e çıkan karakter sayısına rağmen uzun uzun anlatılmak istenen konular da rahatlıkla anlatılmış olacak.