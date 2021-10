Artık Herkes Instagram Hikayelerde Bağlantı Paylaşabilecek!

Instagram, Hikayeler’deki bağlantı paylaşma özelliğini tüm kullanıcılarına açtığını duyurdu. Şirket, bu özelliği Haziran ayında test etmeye başladı ve Ağustos ayının sonlarında yukarı kaydırma bağlantılarını artık bağlantı tıklamalarıyla değiştirmişti.

Instagram’da yalnızca doğrulanmış (mavi tik almış) veya 10.000’den fazla takipçisi olan hesaplarda kullanılabilen bu özellik bağlantı çıkartmaları, hesaplarının doğrulanmış durumu ve takipçi sayısından bağımsız olarak daha fazla kullanıcının Hikayeler aracılığıyla harici URL’leri paylaşmasına olanak tanıyor. Daha öncesinde bu şekilde bir ayrım yapılması kullanıcılar arasında tartışmaya da yol açmıştı. Çünkü insanlar, Instagram’ın kişiler arasında sınıf ayrımı yaptığına inanıyorlardı. Artık durum değişti ve bu işlemi herkes yapabilecek. Ek olarak, Bağlantı etiketleri, herhangi bir etkileşime izin vermeyen hızlıca kaydırılan bağlantı Hikayelerinin aksine, hikayeleri görüntüleyenlerin buna yanıt vermesine ve hesapla etkileşime girmesine de olanak tanıyor.

Whether it’s sharing info on social justice or supporting a local biz, everyone should be able to share what matters to them. 📢❤️

We are excited to globally roll out Link Sticker 🔗, which allows you to share links in your story… no matter how big or small your account is. pic.twitter.com/x5QFClbpaT

— Instagram (@instagram) October 27, 2021