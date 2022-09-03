Kalkış yapması planlanan Artemis I görevi tekrar iptal edildi. NASA, bu hafta ikinci kez, iticilerden birinde sıvı hidrojen yakıt sızıntısı içeren üç başarısız girişimin ardından roket fırlatma işlemi gerçekleşmedi.

Roket fırlatma, ajansın daha önce ilan ettiği fırlatma yaklaşık üç saat önce iptal edildi. NASA’ya göre, bu sabah sızıntıyı düzeltme girişimlerinin ardından kalkışın ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca bkz: Sosyal Medya Uygulaması Parler, Google Play Store’a Geri Döndü!

NASA, Artemis I’in lansmanını bir hafta içinde ikinci kez erteledi

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Ajans, resmi Twitter hesabında görevin ertelendiğini duyurdu ancak yeni bir kalkış tarihi açıklamadı.

İnsansız bir görev olan Artemis I, bir Orion kapsülü kullanıyor ve NASA’nın Ay’a dönme girişiminin bir parçası. Açılış görevi, Ay’ı keşfetmeyi amaçlayan Artemis II ve Artemis III görevlerine yer açacak

Artemis I görevi, bir gün başlayabilirse altı hafta sürecek ve bu sürede roket yaklaşık 1,7 milyon kilometre yol kat edecek. Görevin her anı kameralar tarafından kaydedilecek.

Bir sonraki fırlatma girişiminin ne zaman olacağı ise henüz bilinmiyor.