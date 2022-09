Kalkış yapması planlanan Artemis I görevi tekrar iptal edildi. NASA, bu hafta ikinci kez, iticilerden birinde sıvı hidrojen yakıt sızıntısı içeren üç başarısız girişimin ardından roket fırlatma işlemi gerçekleşmedi.

Roket fırlatma, ajansın daha önce ilan ettiği fırlatma yaklaşık üç saat önce iptal edildi. NASA’ya göre, bu sabah sızıntıyı düzeltme girişimlerinin ardından kalkışın ertelenmesine karar verildi.

