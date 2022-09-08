Arnavutluk, büyük bir siber saldırı düzenlemekle suçladığı İran’la diplomatik bağlarını kopardı ve İran büyükelçiliği personeline ülkeyi terk etme emri verdi.

Başbakan Edi Rama, bir soruşturmanın İran’ın 15 Temmuz’da “Arnavutluk’a yönelik saldırıyı düzenlemek için dört grup tuttuğuna” dair “inkar edilemez kanıtlar” bulduğunu söyledi. Bilgisayar korsanları kamu hizmetlerini felç etmeye, hükümet verilerini silip çalmaya ve kaosu kışkırtmaya çalıştı, diye ekledi.

Buna karşılık İran, Rama’nın iddialarını “temelsiz” olarak reddetti. İran devlet haber ajansının bildirdiğine göre, dışişleri bakanlığı diplomatlarını sınır dışı etme kararını “İran karşıtı” olarak kınadı ve yaptığı açıklamada “üçüncü tarafların” suçlamaların ortaya çıkmasına karışmış olabileceğini öne sürdü.

Arnavutluk lideri kararı “aşırı” olarak nitelendirdi, ancak “üzerimizde tamamen bir baskı var” dedi.

ABD, bir NATO müttefikine yönelik siber saldırıyı şiddetle kınadığını ve Arnavutluk’un güvenliğini tehdit eden eylemlerden İran’ı sorumlu tutma sözü verdiğini söyledi.

Tiran ve Tahran arasındaki ilişkiler, Arnavutluk’un binlerce İranlı muhalife sığınma teklif etmesinden bu yana gergin.

Rama, televizyonda yayınlanan bir bildiride, bilgisayar korsanlığı gruplarının amacının “Arnavutluk Cumhuriyeti hükümetinin dijital altyapısının yok edilmesinin yanı sıra hükümet sistemlerinin veri ve elektronik iletişiminin çalınması” olduğunu söyledi.

Ancak şunları ekledi: “Söz konusu saldırı amacına ulaşamadı. Tüm sistemler tam olarak çalışır hale geldi ve verilerin geri döndürülemez şekilde silinmesi söz konusu olmadı.”

ABD: “İran, bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdi”

Başbakan, Arnavut hükümetinin İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının “siber saldırının ciddiyeti ve tehlikesiyle orantılı” olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Amerikalı uzmanların ayrıca İran’ın “bu pervasız ve sorumsuz siber saldırıyı gerçekleştirdiği” ve “sonraki hack ve sızıntı operasyonlarından sorumlu olduğu” sonucuna vardıklarını söyledi. İran’ın davranışı, “siber uzayda sorumlu barış zamanı devlet davranışı normlarını göz ardı ediyor” diye uyardı.

Bu ayın başlarında, ABD’li siber güvenlik firması Mandiant, saldırıya “İran hedeflerini desteklemek için faaliyet gösteren bir veya birden fazla tehdit aktörünün” dahil olduğu “ılımlı bir güvenle” sonuca vardığını söyledi.

Mandiant, kesintinin Arnavutluk’un Manez kasabasında sürgündeki İranlı muhalif grup Mücahidin-e-Khalq’a (MEK) bağlı bir konferansın başlamasından günler önce gerçekleştiğini kaydetti. Etkinlik daha sonra “terörist” tehditlerin uyarılarının ardından ertelendi.

Firma aynı şekilde, siber saldırının sorumluluğunu üstlenmek için “HomeLand Justice” adlı bir grup tarafından kullanılan Telegram kanalında yayınlanan, sözde MEK üyelerinin Arnavut oturma izinlerini gösteren bir videoya atıfta bulundu. Bir fidye yazılımı örneğinin ayrıca “Vergilerimiz neden DURRES teröristlerinin yararına harcansın?” metnini de içerdiğini söyledi.

Manez, Durres ilçesinde bir kasaba ve ABD ve Birleşmiş Milletler ‘in talebi üzerine 2013’ten bu yana yaklaşık 3.000 MEK üyesinin yaşamasına izin verilen bir kamp yeri.

Mandiant’ın istihbarat başkan yardımcısı John Hultquist, Arnavutluk’un duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Bu, muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz bir siber saldırıya karşı en güçlü halk tepkisi.” dedi.

Saldırının “en saldırgan İran siber faaliyetinin genellikle Orta Doğu bölgesine odaklandığını ancak bununla sınırlı olmadığının bir hatırlatıcısı” olduğunu da sözlerine ekledi. Hultquist ayrıca, NATO ülkelerindeki büyük kritik hükümet sistemlerinin “savunmasız ve saldırı altında” olduğunu gösterdiği konusunda uyardı.