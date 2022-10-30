2019 yılında dünya genelinde 63.000’den fazla insan yılan sokması sonucu hayatını kaybetmiştir. Sadece Hindistan’da 51.000’den fazla kurban vardı. James Cook Üniversitesi profesörü Richard Franklin tarafından yürütülen bir araştırma bunu gösteriyor.

Zehirli hayvanlarıyla ünlü olan ve araştırmanın yapıldığı Avustralya’da o yıl sadece iki ölüm vakası kaydedildi. Araştırmacı, panzehirlere erişimin sorunla mücadele etmenin en iyi yolu olduğunu açıklıyor.

Zehirli bir hayvanla karşılaştıktan sonra, hastanın başarılı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için panzehir altı saat içinde uygulanmalıdır. Ancak birçok ülke bu tedavilerin yaygınlaştırılmasında lojistik ve kültürel zorluklarla karşılaşmaktadır.

Ayrıca bkz: Huawei ve Amazon Arasındaki Patent Gerilimi Artıyor !

Çalışma, kazaların daha yoksul bölgelerde daha ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir: Güney Asya (Pakistan, Hindistan, Bagladeş ve Sri Lanka) vaka sayısında başı çekmekte, onu Sahraaltı Afrika, özellikle de Nijerya izlemektedir.

Araştırma ayrıca ölüm oranının artan nüfusla birlikte yükseldiğini ve 2050 yılına kadar 68.000’e ulaşmasının beklendiğini gösteriyor.

Profesör Franklin yaptığı açıklamada, “Dünyanın kırsal bölgelerinde panzehire erişimin sağlanması binlerce hayat kurtaracaktır ve bu müdahalelerin tasarlanması ve yaygınlaştırılması için daha fazla yatırım yapılmasına öncelik verilmelidir” dedi.

MAKALE Nature Communications: doi.org/10.1038/s41467-022-33627-9

Kaynak: James Cook University