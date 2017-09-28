Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Üretim Maliyeti Belli Oldu

Teknoloji devi Apple’ın bu sene tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satış fiyatları oldukça tartışıldı.

Apple’ın en ilgi çeken modeli iPhone X’in üretim maliyeti daha önce belirlenmişti. Şimdi de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin üretim maliyetleri ortaya çıktı. iPhone 8’in satış fiyatı 699$’dan başlıyor, iPhone 8 Plus’ın ise 799$. iPhone 7 649$’dan satışa çıkmıştı, iPhone 7 Plus ise 769$.

IHS araştırma firmasının yaptığı açıklamalara göre iPhone modellerinin üretim maliyetleri arttı. 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone 8’in donanımı 247,51$ ediyor. iPhone 8 Plus’ın donanımı ise 288,08$.