Bugün MWC 2023 konferansında konuşan Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Apple’ın söylentilere konu olan 5G çipinin önümüzdeki yıl hazır olabileceğini söyledi.

Amon, “Apple’ın 2024 yılında kendi modemini yapmasını bekliyoruz, ancak bizimkine ihtiyaçları olursa bizi nerede bulacaklarını biliyorlar” dedi. Amon’un bu yorumu teknoloji analisti Carolina Milanesi tarafından da paylaşıldı.

Qualcomm şu anda iPhone 14 serisinin tamamı da dahil olmak üzere Apple cihazları için 5G modemlerin tek tedarikçisi konumunda, ancak Apple’ın uzun zamandır kendi 5G çipini şirket içi bir yedek olarak tasarladığı söyleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman geçtiğimiz ay Apple’ın başlangıçta çipi üst düzey bir iPhone modeli gibi sadece bir yeni üründe kullanmayı planladığını ve yaklaşık üç yıl sonra Qualcomm’un modemlerini tamamen devre dışı bırakacağını bildirdi.

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Amon’un verdiği 2024 zaman dilimine göre, Apple’ın 5G çipinin en az bir iPhone 16 modelinde piyasaya sürülmesi mümkün. Apple’ın 5G çipini ilk olarak iPad gibi daha düşük hacimli bir üründe tanıtması da mümkün. Apple’ın çipinin Qualcomm’un modemlerine kıyasla nasıl bir performans göstereceği belli değil, ancak şirket içi bir tasarıma geçiş muhtemelen Apple’ın üretim maliyetlerini zaman içinde azaltacaktır.

Bu arada, tüm iPhone 15 modellerinin, tüm iPhone 14 modellerinde bulunan Snapdragon X65’e kıyasla daha fazla hücresel hız ve güç verimliliği iyileştirmelerine sahip olan Qualcomm’un Snapdragon X70 modemiyle donatılması bekleniyor. Qualcomm ayrıca kısa süre önce, kendi 5G çipine kademeli geçiş sürecinde Apple’ın gelecekteki bazı cihazlarında kullanılabilecek olan en yeni Snapdragon X75 modemini de duyurdu.

Güncelleme: Analist Ming-Chi Kuo bugün attığı bir tweet’te iPhone 16 modellerinin Apple’ın 5G çipiyle donatılıp donatılmayacağının henüz belli olmadığını söyledi. Kuo, kararın Apple’ın mmWave ve uydu bağlantısıyla ilgili teknik zorlukların üstesinden gelip gelemeyeceğine bağlı olacağını söyledi.