Apple, Yanan Beats Kulaklığı için Üçüncü Parti Üreticileri Suçladı

Çin’in Pekin şehrinden Avustralya’nın Melbourne şehrine uçak seyahati yapan kadının Apple’ın Beats kablosuz kulaklıkları uçuş esnasında alev aldı.

Apple, Beats markasını 2014 yılında satın almıştı. Beats’in temsilcisi kadının avukatına üçüncü parti üretim bataryanın bu patlamaya neden olduğunu söyledi. Apple tarafından ise yaşanan bu olaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Avustralya Seyahat Güvenliği Bürosu tarafından yayınlanan il rapora göre adı açıklanmayan kadın uçuş esnasında uykudayken olay gerçekleşmiş ve diğer yolcular tarafından güçlü bir patlama sesi duyulmuş. Kadın uyandığında ise yüzünde bir yanma hissetmiş hemen kulaklığı koridora fırlatmış. Hostesler de üzerine su dökerek olayın büyümesini engelledi.

Cupertino şirketi Beats’i satın aldıktan sonra AAA piller ile çalışan hiç bir model çıkarmadı. Yani olaya neden olan kulaklıklar 2014’ten önce üretilmiş olabilir.