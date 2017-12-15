Apple, TrueDepth derinlik algılama sistemi için gerekli olan VCSEL bileşeni üreticisi Finisar’a 390 milyon dolar yatırım yaptı.

iPhone’un 10.yılı için özel olarak tasarlanan iPhone X, firmanın sadece ekran değil aynı zamanda güvenlik ve kamera alanında da yeniliklerini sergilediği ve adeta göz bebeği olarak bilinmekte. Neredeyse çerçevesiz ekrana sahip olan iPhone X modelinde Touch ID ekrana yerleştirilemediği için TrueDepth sistemiyle güvenliği sağlamak istiyor.

Apple, üretim sırasında bazı bileşenlerin yetersiz tedariğinden olumsuz etkilenmiş ve hem planların gerisine düşmüş hem de yetersiz üretim sorunu ile uğraşmıştı.

TrueDepth

Yüzünüzün 30 bin farklı noktadan 3 boyutlu haritasını çıkaran ve TrueDepth olarak isimlendirilen bu teknolojiyi Apple, akıllı telefon dünyasının en gelişmiş yüz tarama sistemi olarak tanıtmakta. Bu sistem temelde üç bileşenden oluşmakta ve bunlar: Aydınlatma sensörü, nokta tarama sensörü ve kızıl ötesi sensörü olarak sıralanmakta.

Apple bu sistem için gerekli olan ve ABD’li Finisar’ın ürettiği nokta tarama sensörünü kullanmakta. Nokta tarama sensörü’nün iki bileşene sahip VCSEL adındaki lazer projektör galyum arsenit materyalinden imal ediliyor. Apple’ın çok güvendiği ABD’li Finisar istenen verimliliği yakalayamayınca VCSEL ve üst lens birleşimi zamanında yapılamadı. Üretim de haliyle gecikti.

Açığı Çinliler Kapattı

Çinli Lumentum Holdings Inc. ve II-VI Inc. firmaları ile bir miktar bu açığı kapatan Apple, yılın son çeyreğinde siparişlere yetişmeyi başardı ve yaklaşık 6-7 milyon civarında iPhone X sattı.

Gelecek yılın ilk çeyreği ise daha önemli. iPhone X satışlarını karşılayabilmek için üretimi artıran Apple, önceki dönemlere göre 10 kat daha fazla VCSEL siparişi veren Apple, tedariği garantilemek adına Finisar firmasına 390 milyon dolar yatırım yaptı.

Ana Tedarikçi Finisar

Yatırım sonrası üretim kapasitesi artan Finisar artık VCSEL üretiminde baş tedarikçi oluyor. Fakat Çinli firmalar ise hem destek hem de yedek amacıyla daha az miktarda Apple’a desteğe devam edecek.

Apple’ın ayrıca gelecek yılki iPhone modellerinde de TrueDepth kamera sistemi kullanmak istediği düşünüldüğünde yatırımın sebebi daha iyi anlaşılıyor.