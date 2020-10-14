Apple
Apple, servis ücretlerine ve aksesuarlara zam yaptı
Dün yeni iPhone 12 serisini duyuran Apple, kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklığı resmen çıkartmıştı. Markanın EarPods ve şarj adaptörüne indirim yaptığı görülürken, Lightning kablosu başta olmak üzere aksesuarlara ve servis ücretlerine ise zam geldi!
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Apple, yeni iPhone lansmanının ardından zam yaptı!
Apple’ın şarj adaptörü ve kulaklık kararı pek çok teknoloji kullanıcısı tarafından tartışılmaya devam ediyor. Plastik atık ve karbon salınımını azaltacağı öne sürülen gelişmenin ardından kutudan çıkartılan aksesuarlarda fiyat indirimine gidilip gidilmeyeceği merak konusu olmuştu. Apple Store’da güncellenen fiyatlara göre, Lightning bağlantısına sahip EarPods kulaklığın fiyatı 279 TL’den 199 TL’ye indirildi. 18W hızlı şarj aleti ise 20W değerine ulaşacak şekilde güncellendi ve fiyatı 279 TL’den 199 TL’ye düşürüldü.
Kulaklık ve şarj adaptörünün fiyatlarında indirime gidilirken, servis hizmeti ve diğer aksesuarlarda ise önemli bir zam yapıldığı görülüyor. Kutudan çıkmaya devam eden 1 metrelik USB-C Lightning kablosunda fiyat değişikliği bulunmuyor. Ancak 2 metrelik USB-C Lightning kablosunun 249 TL’den 329 TL’ye çıktığı görülüyor. 379 TL’ye satılan Lightning Dock’ın yeni fiyatı 499 TL olurken, Smart Battery Case bataryalı kılıflar ise %30 artışla 1.299 TL’ye yükseldi. Yine Apple markalı diğer aksesuarlarda da %20 ile %30 oranında fiyat artışı yapılması dikkat çekiyor.
Öte yandan servis onarım ücretlerinde de önemli miktarda zam yapıldığı göze çarpıyor. Yeni fiyat tarifesinde batarya değişiminde 50-110 TL, ekran değişiminde ise iPhone modeline göre 360-590 TL arası zam yapıldı. Garanti kapsamı dışında kalan hasarlardaki cihaz değişim fiyatları ise 1.060 TL-1.680 TL arasında artış gösterdi.
Bilindiği üzere iPhone 12’den önceki diğer Apple modellerinin kutu içeriğinde de kulaklık ve şarj adaptörü yer almayacak. Bu nedenle ilk defa iPhone satın alan kullanıcıların orijinal kutu içeriğini tamamlaması için fazladan yaklaşık 400 TL ödemesi gerekecek.
Güncellenen iPhone servis fiyat listesi
|iPhone Pil Değişim Ücreti (Garanti Dışı)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
|489 TL
|599 TL
|iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus
|349 TL
|349 TL
|iPhone Ekran Değişim Ücreti (Garanti Dışı)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max
|2.369 TL
|2.959 TL
|iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X
|2.009 TL
|2.509 TL
|iPhone 11, iPhone XR
|1.429 TL
|1.789 TL
|iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus
|1.219 TL
|1.219 TL
|iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 Plus
|1.069 TL
|1.069 TL
|iPhone 6, iPhone SE, iPhone SE 2020, iPhone 5s, iPhone 5c
|939 TL
|939 TL
|iPhone Garanti Dışı Cihaz Değişim Ücreti (SWAP)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max
|6.319 TL
|7.999 TL
|iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X
|5.799 TL
|7.399 TL
|iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 Plus
|4.139 TL
|5.199 TL
|iPhone 8, iPhone 7 Plus
|3.599 TL
|3.599 TL
|iPhone 7
|3.269 TL
|3.269 TL
|iPhone SE 2020
|3.299 TL
|3.299 TL
|iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus
|2.499 TL
|2.499 TL
|iPhone 6s, iPhone 6
|2.069 TL
|2.069 TL
|iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c
|1.419 TL
|1.419 TL
Apple
Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor
Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.
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Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir
İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.
Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.
Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.
LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Apple
iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max tanıtıldı!
Apple, bugün düzenlediği iPhone lansmanında kamera odaklı iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini de görücüye çıkardı. Tam dört adet arka kameraya sahip olan Pro Max modeli, kullanım tarzında ise tablet formuna yakın bir boyut sunuyor.
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iPhone 12 Pro Max duyuruldu: Dört arka kamera, devasa ekran boyutu!
iPhone 12’nin Pro modelleri, serinin diğer modellerinin aksine alüminyum yerine paslanmaz çelik bir gövde kullanıyor. Bu sayede dayanıklılığı artan telefonlar, parlatılmış gövde yüzeyiyle diğer iPhone 12’lerden ayrılıyor. Bu ince detay haricinde iki telefonun tasarımında herhangi bir farklılık bulunmuyor.
iPhone 12 Pro ve Pro Max modellerini de ekran boyutları birbirinden ayırıyor. Pro modelde 6.1 inçlik Full HD+ Super Retina XDR ekran kullanılırken, Pro Max sürümünde ise ekran boyutu 6.7 inç’e ulaşıyor. Corning Ceramic Shield kaplama teknolojisi ekranı korurken, düşmelerde 4 kata kadar dayanıklılık sağladığı belirtiliyor. Bunun dışında IP68 sertifikası da suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Gücünü Apple A14 Bionic 5G işlemciden alan iPhone 12 Pro ve Pro Max; 128, 256 ve 512 GB depolamayla donatılıyor. Kamera tarafında ise dörtlü arka kamera paketi dikkat çekmeyi başarıyor. 12+12+12 megapiksel çözünürlüklü sensörlerin yanına eklenen LiDAR sensör, iPhone serisinde yenilik olarak yer alıyor. Pro modelinin telefoto sensörü 4x optik yakınlaştırma sağlarken, Pro Max ise kullanıcılarına 5x optik zoom desteği sunuyor. Bunun dışında her iki telefonda da aynı ultra geniş açı sensörü tercih edilmiş. Ayrıca çift OIS desteği Pro/Pro Max modellerinde ortak olarak bulunuyor.
Elektronik atığı azaltmak adına kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor. Apple uyumlu 20W’a kadar hızlı şarj adaptörleri ürün ile tam uyum sağlıyor. Ayrıca kablosuz şarj tarafında da 15W MagSafe ve 7.5W Qi şarj şeklinde bir ayrıma gidilmiş. iPhone 12 Pro Max’ın batatya tarafına gelindiğinde 20 saate kadar video ve 80 saate kadar müzik oynatma gibi veriler dikkat çekiyor. Pro versiyonunun ise 17 saate kadar video ve 65 saate kadar müzik oynatabildiği belirtiliyor.
Telefonların satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor;
- 12 Pro 128 GB: 999 dolar
- 12 Pro 256 GB: 1.099 dolar
- 12 Pro 512 GB: 1.299 dolar
- 12 Pro Max 128 GB: 1.099 dolar
- 12 Pro Max 128 GB: 1.199 dolar
- 12 Pro Max 128 GB: 1.399 dolar
Apple
iPhone 12, A14 Bionic ile gelmiş geçmiş en hızlı akıllı telefon oldu!
İlk olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen etkinlikle beraber gördüğümüz A14 Bionic işlemcisi, iPhone 12 ailesine de güç veriyor. Selefine göre yüzde 40 daha fazla transistör içeren yonga seti, gelmiş geçmiş en hızlı akıllı telefon işlemcisi olabilir.
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Eylül ayında gerçekleştirilen etkinlikle beraber yeni iPhone modellerinin tanıtılması beklenirken Apple yeni iPad Air ve iPad 8 modelini tanıtmıştı. Air modeline güç veren A14 Bionic işlemcisinin de resmi olarak duyurulduğu etkinliğin ardından yeni iPhone ailesinin de bu işlemciyle beraber kullanıma sunulacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bugün gerçekleştirilen etkinlikle beraber söylentiler doğru çıkmış oldu. PhoneArena’da yer alan habere göre iPhone 12 ailesi, bugüne dek yapılmış en güçlü akıllı telefon işlemcisine sahip.
A14 Bionic, 11.8 milyar transistöre sahip
TSMC üretimi ve 5nm mimarili yonga seti selefine nazaran yüzde 40 daha fazla transistöre sahip. 11.8 Milyar transistör barındıran işlemci, aynı zamanda Apple kanadındaki 5G desteğini barındıran ilk yonga seti olma ünvanını da taşıyor. A14 Bionic ikisi yüksek performans ve dördü ise güç tasarrufu odaklı olmak üzere 6 çekirdekli bir yapıyla geliyor. Diğer tüm akıllı telefon işlemcilerinde yüzde 50 daha hızlı olduğu ifade edilen yonga setinin bünyesinde dört çekirdekli grafik birimi de bulunuyor. Apple, A14 Bionic’de yer alan grafik biriminin ise selefinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu belirtiyor.
Yapay zeka motorunu daha da hızlandırıyor
A14 Bionic ile beraber Apple, yapay zeka hızlandırma birimini de ikiye katlayarak 16 çekirdekli bir yapıya getiriyor. Yapay zeka birimi bu geliştirmeyle beraber saniyede 11 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip oluyor. Bu birimle beraber Apple, programlamaya gerek kalmadan makine öğrenme ve yapay zeka motorunu çalıştırabiliyor.
A14 Bionic en güçlü yonga ancak rakipsiz değil
Apple kanadından gelen 5nm mimarili işlemci, en hızlı mobil platform işlemcisi olsa da rakipsiz değil. Amerika Birleşik Devletleri’yle yaşadığı problemlerden dolayı üretim konusunda sıkıntılar yaşayan Huawei, yine TSMC işbirliğiyle üretilmiş Kirin 9000 platformuna sahip. A14 Bionic yonga setinden farklı olarak Kirin 9000 dahili 5G modemle beraber gelecek.
Yakında tanıtılması beklenen Mate40 serisiyle beraber gelecek Kirin 9000, Apple’ı tahtından edebilir. Tüm bunların haricinde ise sene sonuna doğru çıkması beklenen Samsung üretimi olacak Qualcomm Snapdragon 875 de güçlü bir rakip. Exynos tarafından gelecek yeni amiral gemisi sınıfı yonga setiyle beraber 5nm mimarili mobil işlemci klasmanı oldukça kızışacak görünüyor.