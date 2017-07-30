Apple şu anda giyilebilir teknoloji marketinin lideri olmanın tadını çıkartıyor ve bunu bir kenara bırakacak gibi de gözükmüyor.

Apple’ın bu sene sonbahar aylarında iPhone 8 modeli ile beraber bir de Watch Series 3 modeli tanıtması bekleniyor. Bu model ile beraber watchOS’un yeni sürümü de gündeme gelebilir.

İlk nesil Quanta Computer tarafından üretilmişti. Quanta Computer aynı zamanda ikinci nesil Watch’un da yapımında yer almıştı. Şirketin tekrardan üçüncü nesil Watch serisini de üretmesi bekleniyor. Yeni neslin donanım olarak pek bir şey getirmese de daha uzun kullanım ömrü ve hücresel bağlantı desteği gibi önemli özellikler barındıracak olması söylentiler arasında.