Apple Premium Akıllı Telefon Pazarındaki Liderliğini Sürdürüyor!

Counterpoint tarafından yayınlanan eni bir rapora göre Apple, 2020’nin ikinci çeyreği ile 2021’in ikinci çeyreği arasında 400 doların üzerinde akıllı telefon segmentinde büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Firmanın amiral gemisi segmentinde yani 800$ ve üzerindeki satışların, talebin %75’ini oluşturduğu belirtiliyor. Android tarafındaki en büyük rakipleri Samsung ve Huawei, Apple ile yarış halinde iken Xiaomi ve OPPO’nun büyük bir gelişim göstermesi dikkat çekti.

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Apple geçtiğimiz hafta iPhone 13 serisini piyasaya sürdü ve geçen seneki modellere oranla bir takım yenilikler getirdi. Geçen sene de benzer raporlarda Apple’ın büyümeye devam ettiği belirtiliyordu ancak bu sefer de Android rakiplerine oranla premium akıllı telefon segmentinde daha büyük bir pay elde etmeyi başardı.

Counterpoint’in yeni bir raporuna göre, Apple’ın küresel premium pazar payı, büyük ölçüde iPhone 12 serisinin başarısıyla birlikte 2020’nin ikinci çeyreğinde %48’den 2021’in ikinci çeyreğinde %57’ye yükseldi. Özellikle Counterpoint, premium pazar segmentini, Apple cihazlarının 400 doların üzerinde perakende satış yapan cihazlar olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, ultra premium (800 $ veya üzeri) segmentindeki satış performansına da dikkat çekiyor.

Tüm premium akıllı telefon pazarında bu özel fiyat aralığı, birinci çeyrekte premium akıllı telefon satışlarının %36’sını oluşturdu. Yıldan yıla %182 büyüme gösterdiği anlamına da geliyor. Apple, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bu banttaki satışların yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Bu verinin bir önceki yıla göre %54 olduğunu da hatırlatalım. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in satış performansının iyi olması da Counterpoint’in bu şekilde raporlamasını destekliyor.

Apple karşısında Android rakipleri nasıl performans gösteriyor?

Android rakipler, premium segmentte Apple’a ayak uydurmak için mücadele etmeye devam ediyor. Samsung, 2020’nin ikinci çeyreğinde premium pazarın %22’sine sahip oldu ancak bu pay 2021’in ikinci çeyreğinde %17’ye düştü. Counterpoint raporunda bu düşüşü tedarik kısıtlamalarına bağlıyor. Bununla birlikte hacim açısından Samsung, bu dönemde premium kategorisinde %13’lük bir satış artış gerçekleştirmeyi başardı.

Amerika ve Avrupa pazarlarında süregelen sıkıntılara rağmen Huawei, premium kategoride üçüncü büyük küresel akıllı telefon satıcısı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, 2020’nin ikinci çeyreğindeki %17’den 2021’in ikinci çeyreğinde %6’ya keskin bir pay düşüşü yaşadı. Ancak anavatanı Çin pazarındaki kalıcı gücü devam ediyor ve halen Çin pazarında en büyük premium segmentteki ikinci üretici olarak yer alıyor.

Geriye kalan iki marka OPPO ve Xiaomi ise kayda değer bir büyüme gerçekleştirmeyi başardı. Oppo, premium hissesini 2020’nin ikinci çeyreği ile 2021’in ikinci çeyreği arasında %100’den fazla bir büyüme gerçekleştirerek %2’den %5’e çıkararak 2021’in ikinci çeyreğinde tüm fiyatlandırma bantlarındaki başarısını artırdı. Xiaomi ise 2020’nin ikinci çeyreğinde %4 olan payını 2021’in ikinci çeyreğinde %6’ya çıkarmayı başardı.

Diğer Android üretcilerine göz attığımızda OnePlıus; Kuzey Amerika’da OnePlus 9 serisinin başarısıyla en büyük üçüncü marka olarak yer alıyor. VIVO ise Asya Pasifik bölgesinde Apple ve Samsung’tan sonra üçüncü olarak yer alıyor. Latin Amerika tarafında ise Motorola Apple ve Samsung’tan sonra en büyük üçüncü premium cihaz markası olarak yer alıyor. Counterpoint, 2021 yılının ikinci yarısında Samsung’un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 amiral gemileriyle pazar payını biraz daha arttıracağını öne sürüyor. Haziran 2021’de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak gösterilen Xiaomi, pazara daha fazla premium ürün sunmaya devam ediyor.

Pandeminin etkileri yavaş yavaş azalırken, bunun tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği veya şu anda sahip oldukları premium cihazlara devam edip etmeyecekleri belirsiz. Bununla birlikte iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisine göre büyük bir yenilik özellikleri sunmadığını varsayarsak bunun Apple’ın hakimiyetini etkileyip etkilemediği hakkında da bilgi bulunmuyor.