Apple, gelecekte iPad Pro ve MacBook serisine OLED ekran teknolojisini getirmeyi planlıyor. Şirketin bir OLED MacBook Air ve OLED MacBook Pro üzerinde çalıştığını daha önce duymuştuk. Apple’ın 13,6 inç M2 MacBook Air’i bir OLED panelle güncelleyeceği daha önce tahmin ediliyordu. Ancak en son şirket başka bir varyant üzerinde de çalıştığını gösteriyor. Analiste göre Apple, biraz daha küçük 13,4 inç ekrana sahip yeni bir OLED MacBook Air modeli üzerinde çalışıyor.

Apple, geçen yılın Haziran ayında yeniden tasarlanan MacBook Air’i bir M2 çipi ve daha büyük 13,6 inç ekranla piyasaya sürdü. Yeni model, 13,3 inç M1 MacBook Air’e kıyasla daha büyük bir ekrana sahipti. Şimdi, ekran analisti Ross Young, süper takipçileriyle bir tweet’te Apple’ın OLED ekranlı MacBook Air’in 13.4 inçlik yeni bir modelini piyasaya süreceğini belirtiyor.

Zaman çerçevesine gelince, analist 13,4 inç OLED MacBook Air’in piyasaya sürülmesiyle ilgili kesin ayrıntılardan bahsetmedi. Ancak Young daha önce Apple’ın gelecek yıl iPad Pro modellerini ve MacBook Air modellerini OLED panelli piyasaya sürmeyi planladığını belirtmişti. MacBook Pro modellerine gelince, Apple 2026’ya kadar bekleyecek. Bu noktada, Apple’ın ekran ortakları iPad Pro için OLED paneller geliştiriyor.

Bunun dışında Apple, bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir 15 inç MacBook Air üzerinde de çalışıyor. Şirket ayrıca 5 Haziran’daki WWDC 2023 etkinliğinde makineyi tanıtabilir. Makinenin tasarımının 13,6 inçlik varyantla aynı olacağını, ancak daha büyük bir ekran ve pille olacağını belirtelim. Haberin herhangi bir ağırlığı varsa, Apple MacBook Air serisini genişletiyor gibi görünüyor ve dizüstü bilgisayarı 13,4 inç, 13,6 inç ve 15 inç olmak üzere üç farklı boyutta sunuyor. Ancak 13,4 inçlik modelin mevcut modelin yerini alıp almayacağı da belli değil.