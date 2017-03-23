Apple’ın sessiz sedasız bir şekilde mobil üretkenlik uygulaması Workflow’u iOS için satın aldığı ortaya çıktı ve yanında bazı sürprizlerle geldi.

Apple bu satın alım ile beraber iPhone ve iPad’de yer alan üretkenlik uygulamalarına büyük bir rakip olacak. Bu tarz satın alımlarda genelde uygulama değil arkasında yatan fikir önemli. Bu yüzden şirketler satın aldıkları uygulamaları kapatmayı tercih ediyor ancak Workflow için bu geçerli değil. Hatta daha ömce 2.99 dolar olan uygulama artık ücretsiz olarak App Store’da yer alıyor.

Workflow 2015 yılıda App Store tasarım ödülünü kazanmıştı. Uygulama iOS’a inanılmaz bir erişlilebilirlik sağlıyor. Etiketlenmiş olan bölümler VoiceOver özelliği ile beraber çalışıyor ayrıca yararlı ipuçları, sürükle bırak özellikleri uygulamayı kullanışlı yapan şeyler arasında yer alıyor.