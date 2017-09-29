Apple, Yeni iPhone Modellerinde JDI’ın LCD Panellerini Kullanabilir

Apple bu sene tanıttığı yeni iPhone modellerinde kullandığı OLED panellerin tedariğinde sıkıntı çektiği için iPhone X üretiminde problemler yaşıyor.

Apple’ın 2018 yılında çıkaracağı bütün modellerde OLED panel kullanması bekleniyordu. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre şirket bazı modellerinde Japan Display tarafından üretilen LCD panelleri kullanabilir.

JDI ürettiği Full Active LCD panellerin bazı avantajları var. JDI’ın ürettiği paneller ile daha ice çerçeveli telefonlar yapmak mümkün. Full Active LCD panellerde çerçeveler 0.5 mm’ye kadar düşürülebilirken bu mesafe LCD panellerde 1 mm.