Apple, iPhone ile 5G Testi Yapmak İçin Gerekli İzinleri Aldı

Apple, 5G veri teknolojisini test etmek için Federal İletişim Komisyonu’ndan gerekli izimleri aldı. Şirket 28GHz ve 39GHz bantlarında test yapacak.

Federal İletişim Komisyonu, bu yaz başında şirketlere 5G teknolojisini test etmeleri için izin vermeye başlamıştı ve bu şirketlere Apple da katıldı. Şirket yapacağı testler için bu yıl başında lisans başvurusunda bulunmuştu.

Sprint ve T-Mobile da yüksek frekanslı bantlarda test yapma iznine sahip. T-Mobile, 5G ağı için daha uzak mesafeli ve düşük frekanslı 600MHz spektrumunu test ediyor. Sprint ise testlerini 2.5GHz bandında test ediyor.