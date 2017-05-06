Apple’ın iPhone İçin Grafik İşlemcisi Aldığı Firma Satışa Çıkıyor

Apple, iPhone için grafik işlemcilerini Imagination Technologies adlı firmadan satın alıyordu ancak iki yıl içerisinde kendisi üreteceğini açıklamıştı.

Apple’ın bu açıklamasından sonra Imagination Technologies’in borsa değeri bir günde yarı yarıya düştü ve o günden beri aynı seviyelerde kaldı. Imagination Technologies bugün yaptığı açıklama ile iki girişimini satacağını duyurdu.

Şirket kendisini toparlamak için ilk olarak işlemci bölümünü ve mobil ve IoT cihazlar için aldığı patentleri lisanslayacak. Imagination ayrıca iPhone üreticisi ile sahip olduğu bazı grafik patentlerini lisanslamak için görüşecek.

Imagination, Apple’ın bazı patentleri ihlal etmeden kendi grafik işlemcilerini üretebileceğini düşünmüyor bu yüzden lisans ücreti almayı amaçlıyor. Şirketin lisansları iPhone için vazgeçilmez değerde. Bu yüzden önemli bir lisans ücreti alabilir. Imagination’ın PowerVR’dan aldığı lisans ücreti şirketin geçen yıl elde ettiği gelirin %60’ını oluşturuyordu.