Apple’ın Yeni MacBook Pro Modelleri Kaby Lake İşlemcilerle Gelebilir

Tayvan merkezli KGI Securities’in ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo bu yılın MacBook Pro modellerine dair bazı açıklamalarda bulundu.

Apple ürünlerine dair yaptığı güvenilir tahminlerle tanınan Kuo bu sene MacBook Pro modellerinin Intel’in Kaby Lake serisi işlemcilerle ve 32 GB RAM ile güncelleneceğini duyurdu. Bütün bu değişiklikler ise 15 inç modellerde olacak.

Kuo’ya göre bu yılında ikinci çeyreğinde 12 inç büyüklüğünde MacBook’un üretimine start verilecek 13 inç ve 15 inç MacBook modellerinin üretimi ise yılın son çeyreğinde başlayacak. Bu modellerde 32 GB RAM yer alacak. Ancak bu güncellemenin Pro serisine mi yoksa MacBook serisine mi geleceği belli değil.

İşlemci güncellemesi ise büyük bir sürpriz değil. Ekim ayında çıkan yeni MacBook Pro modelleri 2015 yılında çıkan Intel Skylake işlemci ailesine sahip. Ancak bunların hepsi bir tahminden ibaret. Fakat Kuo’nun daha önce yaptığı tahminlerin hemen hemen hepsinin doğru çıktığını düşünürsek çok büyük bir sürpriz ile karşılaşmayacağız.