Apple’ın HomePod Firmware’i Cihaz Hakkında Bazı Bilgiler Veriyor

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği WWDC geliştirici konferansında Siri destekli akıllı hoparlörü, HomePod’u tanıtmıştı.

Apple, HomePod’u 350$’dan Aralık ayında satışa çıkaracak. Diğer taraftan cihazın firmwarei cihaz hakkında bazı bilgiler veriyor. Bu bilgilere göre cihazın içinde iOS işletim sistemi çalışıyor. Yani HomePod için ekranı olmayan bir iPhone ya da iPad demek mümkün.

HomePod şimdilik üçüncü parti uygulamaları ve programları da desteklemiyor ancak gelecek günlerde ne olur bilinmez. Cihaz iOS tabanı ile çalıştığı için ileride üçüncü parti uygulama desteği gelebilir. Google Home veya Amazon Echo, üçüncü parti uygulamaları destekliyor. Amazon Echo’nun üçüncü parti desteği sayesinde cihaz 15.000 farklı komutu algılayabiliyor.