Apple Yöneticisi, Ekim Ayında Bir Etkinlik Olmayacağını Açıkladı

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Bölümü Yönetisicisi Craig Federighi, Ekim ayında şirketin herhangi bir etkinlik düzenlemeyeceğini duyurdu.

Federighi bir kullanıcya gönderdiği e-posta da Apple’ın bu sene içerisinde herhangi bir başka etkinlik düzenlemeyeceğini ya da ürün açıklamayacağını belirtti. Şirket geçtiğimiz sene Ekim ayında yeni MacBook modellerini tanıtmıştı ancak benzer bir etkinlik bu sene yapılmayacak.

Şirket bu tarz etkinlik davetiyelerini yaklaşık bir hafta önceden gönderiyor. Ancak bu sene böyle bir davetiye gitmemesinden dolayı Federighi’nin bu açıklaması kimseyi şaşırtmadı. Şirket bu sene Eylül ayında düzenlediği etkinlikte HomePod, yeni iPhone ve Mac modellerini tanıtmıştı.