Apple
Apple cihazlarınızı, artık araba anahtarı olarak kullanabileceksiniz!
Apple, halihazırda gündelik hayatta kullanılan kredi kartlarını sanal ortama geçirerek, ödeme yöntemlerinde devrim niteliğinde çözümler oluşturmuştu. Cebinizde taşıdığınız, iPhone’unuz ile geçerli ödeme noktalarında telefonunuzdaki NFC sistemlerini kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Firmanın asıl amacı, bakıldığı zaman, yaşamda mevcut görevlerimizi çok daha verimli hale getirmek. İnsanlar, yıllar içinde kredi kartı, kimlik vb. gibi gerekli evrakları evlerinde bırakarak dışarı çıkıyorlar. Özellikle Amerika’da Apple cihazları bulunan kullanıcılar toplu taşıma ve kimlik kartı gibi evrakları hiç yanlarında taşımadan direkt mobil cihazlarıyla ödeme yapabiliyorlar. Aslında bunlardan dahası da var. Bir sonraki adım araba anahtarını da sanallaştırmak.
9to5Mac’in haberine göre en son yayınlanan iOS 13.4 beta sürümünde “CarKey” denen bir fonksiyon işletim sistemine dahil edilmiş. CarKey sayesinde, telefonunuzda bulunan NFC çipi ile destekli araçlarda kapıların otomatik açılması sağlanabilecek. Hatta ve hatta kullanıcılar, aracın anahtarı olmadan da otomobillerin aktif olarak çalıştırılabilmesi sağlanacak.
Bu özelliği aktive etmek için de iPhone cihazlarda bulunan Apple’ın Cüzdan (Wallet) uygulamasına gidip arabanızı eklemeniz gerekiyor. Aracınızda bulunan NFC çipine yaklaştığınız anda kurulum işlemleri başlamış oluyor. Daha önceden anahtarı uygulamaya eklediyseniz eğer, iPhone veya Apple Watch cihazlarınıza bir dokunuşla aracınızı çalıştırabiliyorsunuz.
FaceID’nin ise CarKey fonksiyonu için kullanmanız gerekmeyecek. Akbil’lerde olduğu gibi bir sistem işleyecek. Telefonunuzun şarjı bitse bile aracınızı çalıştırabileceksiniz (Az şarj bile NFC’nin çalışmasına yetiyor).
Şirketler de “CarKey”den yararlanabilecek!
Diğer bir havalı özellik ise, oluşturduğunuz dijital anahtarların Cüzdan uygulamasından paylaşılabiliyor olması. Anlık bir durumda herhangi bir şahısa veya diğer aile üyelerinize işlemleri tekrarlamadan bu yeni özelliği kullanmaları sağlanıyor. Bu demek oluyor ki cüzdanınızda birden fazla anahtar da bulunabiliyor. Büyük bir şirketiniz ve geniş bir filonuz varsa her çalışanınıza gereksiz anahtar çıkarmak yerine uygulama yoluyla araba anahtarını verebiliyorsunuz.
CarKey özelliği açıkçası kullanım itibariyle çok etkili olacağı aşikar. Firmanın ayrıca bu sistemin içerisine gömülü ehliyet lisansını ve araç ruhsatını da dahil etmesi bekleniyor. Beta sistemde mevcut olan bu fonksiyonu heyecanla bekliyoruz. Umarız ki bu sistem yakın zamanda yaygınlaşır.
Apple
Apple katlanabilir ekran patenti aldı!
Apple katlanabilir ekran furyasına katılabilir. Apple’ın almış olduğu patent, yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip ve Motoroloa Razr’a benzer bir katlanabilir bir ekran dizaynı içermekte.
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Apple katlanabilir ekran patent başvurusu ve detayları:
Apple katlanabilir patent başvurusu Salı günü ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınladı. Adı “Esnek ekrana sahip ve menteşeli elektronik aletler” olan başvuruda, esnek ekranın menteşe mekanizması ile bükülen kısımlar arasında boşluk kalacak şekilde bükülüp açılabileceğini belirtmekte.
Haber yeni ortaya çıksa da ilgili başvurunun Apple tarafından 2016 da yapıldığını belirtmemizde fayda var.
Patente bakınca mekanizmanın detayları açıkça görülmekte. Anlaşılan o ki ekranı kapalı ve açık konumdayken her zaman esnek tutacak şekilde bir sistem Apple mühendisler tarafından dizayn edilmiş. Çizimlerden de anlayacağınız üzere bir hayli kalın bir yapıya sahip olan sistemin sadece tek tarafında ekran bulunmakta. Dolayısı ile katlanınca küçülen bir iPhone, ya da iPad olabilir.
Tabi ki böyle bir patentin olması Apple‘ın böyle bir cihazı çıkarıp çıkarmayacağı hakkında tam olarak bilgi vermemekte. Başvurunun yapıldığı yılı göze alırsak geçen süre zarfında gelişen teknoloji ile bu çalışmalar rafa kalkmış olabilir. Geçen sene de Apple katlanabilir ekran patenti almış ve herhangi bir ürün tanıtmamıştı.
Analistler ise Apple’ın önümüzdeki senelerde katlanabilir bir iPad yapabileceğini tahmin ediyorlar. Apple‘dan ise henüz böyle bir işaret gelmiş değil.
Apple
Apple iCloud’a, artık Android’den erişmek çok daha kolay!
Apple, yazılım çözümlerine hem mobil taraftan hem de bilgisayar üzerinden erişim imkanı sunuyor. Fakat Apple cihazlardaki erişim kolaylığını maalesef ki Android safında göremiyoruz.
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Apple, Android tarafında iCloud verilerine ulaşmak isteyen kullanıcılarına senelerdir azap çektiriyordu. Herhangi bir mobil panel erişimi sunmayan şirket, en sonundan mobil tarafta bir düzenlemeye giderek özel bir sayfa hazırladı.
Dikey şekilde hazırlanan sayfada Fotoğraflar, Hatırlatıcılar, Notlar ve iPhone’u Bul olmak üzere dört ikon bulunuyor. Fakat bunların dışında iCloud’a kaydedilebilen Elektronik Mail, Kişiler, Takvim, iCloud Drive ve iWork suite seçenekleri burada mevcut değil.
Özellikle iOS’tan Android’e geçen kullanıcılara büyük dert yaratan, kişi aktarma derdine hala bir çözüm bulunmadı. News Landed’ın ilk olarak yazıya döktüğü haberde, Notlar panelinde hatalar bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca, sadece bu kısıma notlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Telefondan kaydettiğiniz notlar bu kısımda gözükmüyor.
Uygulama kısmında da da toplam yedekleme oranlarını görebileceğiniz bir panel gözüküyor. 2020 yılında, böyle bir sistemin aktif edileceği bilgisi hiçbir yerde daha önce gösterilmemişti.
Kullanıcılar isterlerse iCloud’un yeni mobil servisine Chrome tarayıcı üzerinden ulaşabilirler. Hatta, telefonlarının ana ekranlarına da bu siteyi koyabilirler.
Fakat belirtmekte fayda görüyorum. iCloud’un var olan hantallığı mobil tarafta da sürmeye devam ediyor. Sitenin açılması biraz zaman alabiliyor.
Apple
Apple Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını kapatıyor
Corona virüsünün artan etkisi büyük teknoloji şirketlerini etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çin’deki ofis veya fabrikalarını kapatma kararı alan şirketler arasına Apple da eklendi.
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Apple Çin’deki tüm ofislerini ve mağazalarını 9 Şubat’a kadar kapatıyor
Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin’deki bir mağazalarını kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Fakat şirket Corona virüsünün etkilerinin giderek artması sonucu Çin’deki tüm ofislerini, mağazalarını ve iletişim merkezlerini 9 Şubat’a kadar kapatacağını açıkladı. Bloomberg’in Apple sorumlusu Mark Gurman’ın şirket yetkililerinden aldığı demeçte Apple’ın süreci büyük bir dikkatle takip edeceği ve mağazalarını en kısa sürede yeniden açmayı umdukları görülmekte.
Güncel olarak Corona virüsü Çin’de 200’den fazla insanı öldürdü ve dünya çapında yaklaşık 10.000 kişiye bulaştı. Dünya sağlık örgütü küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde Amerika’da ilk kez zorunlu karantina süreci başlatıldı. Birçok havayolu Çin’e olan uçuşlarını geçici olarak askıya aldı. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Çin’de üretim yapan birçok teknoloji devi şirketin üretimlerini geçici olarak askıya aldıklarını ve ofislerini kapattıklarını gördük. Görünüşe göre Apple Çin’deki bütün ofislerini, mağazalarını ve iletişim merkezlerini kapatarak bu kervana katılacak. Apple’ın Çin’deki bir numaralı üreticisi olan Foxconn geçtiğimiz Salı günü Corona virüsünün üretimlerini etkilemeyeceğini açıklamıştı. Şirketten gelen bu kapsamlı kapatma kararının ardından Foxconn fabrikalarının nasıl etkileneceği henüz belli değil.
Apple çevrim içi mağazalarının bu kapatmadan etkilenmeyeceğini söylüyor fakat yukarıdaki görselde Çin online satış mağazasının 9 Şubat tarihine kadar geçici olarak servis dışı olduğu görmekteyiz.