Apple cihazlarınızı, artık araba anahtarı olarak kullanabileceksiniz!

Apple, halihazırda gündelik hayatta kullanılan kredi kartlarını sanal ortama geçirerek, ödeme yöntemlerinde devrim niteliğinde çözümler oluşturmuştu. Cebinizde taşıdığınız, iPhone’unuz ile geçerli ödeme noktalarında telefonunuzdaki NFC sistemlerini kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Firmanın asıl amacı, bakıldığı zaman, yaşamda mevcut görevlerimizi çok daha verimli hale getirmek. İnsanlar, yıllar içinde kredi kartı, kimlik vb. gibi gerekli evrakları evlerinde bırakarak dışarı çıkıyorlar. Özellikle Amerika’da Apple cihazları bulunan kullanıcılar toplu taşıma ve kimlik kartı gibi evrakları hiç yanlarında taşımadan direkt mobil cihazlarıyla ödeme yapabiliyorlar. Aslında bunlardan dahası da var. Bir sonraki adım araba anahtarını da sanallaştırmak.

9to5Mac’in haberine göre en son yayınlanan iOS 13.4 beta sürümünde “CarKey” denen bir fonksiyon işletim sistemine dahil edilmiş. CarKey sayesinde, telefonunuzda bulunan NFC çipi ile destekli araçlarda kapıların otomatik açılması sağlanabilecek. Hatta ve hatta kullanıcılar, aracın anahtarı olmadan da otomobillerin aktif olarak çalıştırılabilmesi sağlanacak.

Bu özelliği aktive etmek için de iPhone cihazlarda bulunan Apple’ın Cüzdan (Wallet) uygulamasına gidip arabanızı eklemeniz gerekiyor. Aracınızda bulunan NFC çipine yaklaştığınız anda kurulum işlemleri başlamış oluyor. Daha önceden anahtarı uygulamaya eklediyseniz eğer, iPhone veya Apple Watch cihazlarınıza bir dokunuşla aracınızı çalıştırabiliyorsunuz.

FaceID’nin ise CarKey fonksiyonu için kullanmanız gerekmeyecek. Akbil’lerde olduğu gibi bir sistem işleyecek. Telefonunuzun şarjı bitse bile aracınızı çalıştırabileceksiniz (Az şarj bile NFC’nin çalışmasına yetiyor).

Şirketler de “CarKey”den yararlanabilecek!

Diğer bir havalı özellik ise, oluşturduğunuz dijital anahtarların Cüzdan uygulamasından paylaşılabiliyor olması. Anlık bir durumda herhangi bir şahısa veya diğer aile üyelerinize işlemleri tekrarlamadan bu yeni özelliği kullanmaları sağlanıyor. Bu demek oluyor ki cüzdanınızda birden fazla anahtar da bulunabiliyor. Büyük bir şirketiniz ve geniş bir filonuz varsa her çalışanınıza gereksiz anahtar çıkarmak yerine uygulama yoluyla araba anahtarını verebiliyorsunuz.

CarKey özelliği açıkçası kullanım itibariyle çok etkili olacağı aşikar. Firmanın ayrıca bu sistemin içerisine gömülü ehliyet lisansını ve araç ruhsatını da dahil etmesi bekleniyor. Beta sistemde mevcut olan bu fonksiyonu heyecanla bekliyoruz. Umarız ki bu sistem yakın zamanda yaygınlaşır.