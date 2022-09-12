Yüksek miktarda borcu olan bazı Amerikalılar, ödemelerini yapmamaya ve kredilerinde temerrüde düşmeye başlıyor ve bu şaşırtıcı bir yerde ortaya çıkıyor: Goldman Sachs.

Bank of America gibi rakipler rekor seviyelerde veya yakın geri ödeme oranlarından yararlanırken, Goldman’in kredi kartı kredilerindeki zarar oranı ikinci çeyrekte %2,93’e ulaştı. JPMorgan’ın 6 Eylül tarihli notuna göre, bu, ABD’deki büyük kart veren kuruluşlar ve “yüksek faizli kredi verenlerin” arasında en kötüsü.

Goldman’in kart müşterilerinin profili, aslında yüksek faizli teklifleri ile bilinen ihraççıların profiline benziyor. Başvurulara göre Goldman’in kart kredilerinin dörtte birinden fazlası FICO puanı 660’ın altında olan müşterilere gitti. Bu, ekonomi bir gerileme yaşarsa, bankayı daha yüksek kayıplara maruz bırakacak.

Fitch Ratings’in kıdemli direktörü Michael Taiano bir röportajda, “İnsanlar işlerini kaybediyor ve 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadınız. Bu, yüksek faizli topluluğu daha fazla etkileyecek çünkü maaştan maaşa yaşıyorlar. Goldman’e soru şu olacak, geç bir döngü dönemine doğru çok hızlı mı büyüyorlar?” dedi.

Dinamik, CEO David Solomon için hassas bir zamanda geliyor. Bankanın hisse senedi fiyatını iyileştirme baskısı altında olan Goldman’in para kaybeden tüketici operasyonları manşetlere ve bazı yatırımcıların ve içeriden insanların öfkesine neden oldu. Yatırım bankası, Wall Street ticaret ve danışmanlık faaliyetlerinin geleneksel güçlü yönlerinden farklılaşmak için 2016 yılında tüketici finansmanına adım atmaya başladı.

Ancak yolculuk, liderlik cirosu ve personel ayrılmaları, kaçırılan ürün teslim tarihleri, marka bilinci oluşturma konusundaki kafa karışıklığı, düzenleyici bir soruşturma ve artan kayıplarla damgasını vuran inişli çıkışlı bir yolculuk oldu.

Konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, Solomon muhtemelen bu hafta sonraki bir yönetim kurulu toplantısında tüketici işiyle ilgili direktörlerden sorularla karşılaşacak. İnsanlar, Solomon’ın kilit işlere liderlik etmesi için kimi seçtiği konusunda iç görüş ayrılıkları olduğunu ve içeridekilerin onun daha güçlü yöneticiler yerleştirmesini umduğunu söyledi. Bazıları, uluslararası festivallerde DJ’lik yapan Solomon’ın çok dışadönük olduğunu ve kendi kişisel markasını bankanın önüne koyduğuna hemfikir.

Popüler bir hit

Goldman’in 2019’dan bu yana Apple Card tarafından desteklenen kredi kartı işi, perakende kredi ölçeğini kazanma açısından şirketin şimdiye kadarki en büyük başarısı olduğu tartışılabilir. 14 milyon müşterisine ve 16 milyar dolarlık kredi bakiyesine en büyük katkıyı yapan şirket, Goldman’ın 2024 yılına kadar neredeyse ikiye katlanarak 30 milyar dolara ulaşacağını söylediği bir rakam.

Ancak artan kayıplar bu tabloyu bozabilir. Borç verenler, bir müşteri altı ay boyunca ödemeleri kaçırdıktan sonra batık kredileri “zarar yazma” olarak değerlendirir; Goldman’ın %2,93 net zarar yazma oranı, JPMorgan’ın kart işindeki %1,47’lik oranın iki katı ve Bank of America’nın %1,60’lık oranının, bu ihraççıların büyüklüğünün bir parçası olmasına rağmen daha yüksek.

Goldman’ın kayıpları, büyük bankalar arasında %2,26 zarar yazma oranına sahip Capital One’dan da yüksek.

Eski Goldman çalışanı Jason Mikula, “Goldman’ın iyi olması gereken bir şey varsa, o da risk yönetimi. Peki, yüksek faiz cüzdanıyla karşılaştırılabilir zarar yazma oranlarına nasıl sahipler?” dedi.

Apple card

Bunun en büyük nedeni, Goldman’ın müşterilerinin iş konusunda bilgili kişilere göre ortalama iki yıldan daha az bir süredir bankada olmaları.

Borç kapatma oranları, bir kullanıcının bir kartına sahip olduğu ilk birkaç yıl boyunca en yüksek olma eğilimindedir; Goldman’ın müşteri havuzu yaşlandıkça ve zorluk çeken kullanıcılar düştükçe, bu kayıpların sakinleşmesi gerektiğini söyledi. İnsanlar, bankanın aynı bağbozumu olan benzer kartlarla metrikleri karşılaştırmak için üçüncü taraf veri sağlayıcılarına yaslandığını ve performansından memnun olduğunu söyledi.

İnsanlar, diğer bankaların borcu geri alma konusunda daha agresif olma eğiliminde olduklarını ve bunun da rakiplerin net zarar yazma rakamlarını iyileştirdiğini söyledi.

Ancak bir başka faktör de Goldman’ın en büyük kredi ürünü olan Apple Card’ın, düşük kredi puanı olanlar da dâhil olmak üzere ülkenin geniş bir kesimini hedef alması. Piyasaya sürülmesinin başlarında, bazı kullanıcılar, damalı kredi geçmişlerine rağmen kart için onaylandıklarını öğrendiklerinde hayrete düştüler.

New York merkezli bankanın eski bir yöneticisi, “Goldman, diğer bankalardan daha geniş bir kredi yelpazesinde oynamak zorunda, bu sorunun bir parçası. Henüz doğrudan tüketiciye sunulan bir teklifleri yok ve Apple kartınız ve GM kartınız olduğunda, Americana’ya bakıyorsunuz.” dedi.