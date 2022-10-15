Apple, akıllı telefon sektörünün zirvesinde bulunmaya devam ediyor. Eylül 2020’de firma, iPhone’larının kutusundan şarj cihazını bulundurmama kararı aldı. Şirkete göre, “çevre koruma” nedeniyle bu gerekli bir karardı. Birçok kişi şirketin öne sürdüğü sebeplerden şüphe duysa da akıllı telefon üreticisi kararlılığını sürdürüyor. Aradan iki yıl geçti ve iPhone’u düzenli olarak satın alan insanlar kutuda şarj aleti olmamasına çoktan alıştı. Ancak Brezilya’da durum böyle değil. Dev şirket uzun bir zamandır Brezilya’daki tüketici mahkemeleri ile başı dertte. Gelin şimdi hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Apple Şirketinin Brezilya’da Başı Dertte

Teknoloji devi Brezilya’daki sıkıntılarından kurtulabilmiş değil. Brezilya Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz ay Apple’dan kutusunda şarj adaptörü olmayan iPhone satmayı bırakmasını istemiş ve şirkete 12.2 milyon real (43,3 milyon TL) ceza kesmişti. Apple’ın kararı umursamaması nedeni ile mahkeme şirketi bir kez daha cezalandırdı. Bu sefer ceza Sao Paulo şehrinden çıktı.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki bir mahkeme, şarj cihazı sorunuyla ilgili olarak Apple aleyhine karar verdi. Dava, borçlular, tüketiciler ve vergi mükelleflerinden oluşan bir dernek tarafından açıldı. Mahkeme, Brezilya’daki yeni iPhone’ların kutusunda şarj aletleriyle birlikte gelmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca mahkeme Apple’ı 100 milyon real (353,2 milyon TL) tazminat cezasına da çarptırdı. Ancak Apple kararı temyize götürecek gibi duruyor.

Şarj aleti kararına karşı çıkan insanlar Apple’ın, şarj cihazının bakır, kalay ve çinko madenlerinden haksız tasarruf sağladığını iddia ediyor. Apple’ın bu yılki çevre koruma raporuna göre, iPhone cep telefonu kutusunun plastik filminin kaldırılmasının ardından, kullanılan plastik miktarı yaklaşık 600 ton azaltıldı. Ayrıca şarj cihazının iptal edilmesinin yaklaşık 550.000 ton bakır, kalay ve çinko maden aramalarındaki kimyasal maddeler büyük oranda düştü.

Apple şuan zirvede olsa da pazarda hiçbir zaman tek değil ve birçok kullanıcı şirketin “çevre koruma” sloganına inanmıyor. Bazı kullanıcılar Apple’dan çevre korumayı bir bahane olarak kullanmasını çok yanlış buluyor. Bazı kullanıcılara göre Apple gerçekten çevre dostu olmak istiyorsa, birleşik standartlarla işbirliği yapmalı.

Apple Brezilya tarafından bir kez daha cezalandırılmasına neden olan bu tutumundan kolay kolay vazgeçmeyebilir. Cupertino merkezli şirket, 2020’den bu yana iPhone’ların kutusuna sadece USB-C Lightning şarj kablosu yerleştiriyor. Üst segment telefon pazarında başka üreticilerin de Apple’ı takip ettiğini hatırlatmakta fayda var.

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