Genel
Apple, arttırılmış gerçekliği kulaklıklara taşımaya hazırlanıyor!
Apple, geliştirmiş olduğu arttırılmış gerçekliği uzun süredir kendi cihazlarında hali hazırda kullanıyor. Şimdi ise buna benzer bir teknolojiyi kulaklık üzerinden müşterilerine sunmaya başlayacak.
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Konferans çağrılarında, herkesin aynı odada olduğunu ve gelen sesin herkesin bulunduğu konuma göre şekil aldığını hayal edin. Ne kadar da fütüristik geliyor, öyle değil mi? Apple görünüşe göre, kulaklıklar için arttırılmış gerçeklik yazılımını entegre ederek çok daha efektif görüşmeler yapmanıza yardımcı olmak istiyor. Böylece gerçekten ofis ortamındaki toplantı odalarının atmosferi uzaktan da sağlanabilecek.
Amerikan Marka ve Patent Enstitüsü’nün aktardığı verilere göre, şirket çalışmalara şimdiden başladı ve konuyla ilgili özel bir patent başvurusunda bulundu. Firma bu yarattığı yeni patente “Kulaklık üzerinde arttırılmış akıllı sesli konferans” olarak detaylandırılmış. Patentte ayrıca, gelen her sinyalin ayrı kanallardan geçirilerek konferansa aktarılacağı belirtiliyor. Böylece sanki konuşma içerisinde yer alan her şahısla ayrı ayrı konuşuyormuşsunuz hissi yaratabilecek.
Toplu telekonferans sistemi, dünya üzerinden birçok bağlantının bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Video içerisinden derinlik algılamak sistemsel olarak çok daha basit gerçekleştirilebilir. Fakat, bunu sese uyarlamak çok daha zor oluyor. Genellikle, çağrı yapanlar sesleri veya nesneleri tanımlamada zorluk çekiyorlar. Şimdi ise bu yeni nesil teknikle konferansa katılan tüm kullanıcılar yuvarlak bir masanın etrafında konumlandırılıyorlar. Gelen bağlantının hızını ve ses seviyesine göre uzaklıkları oluşturulabiliyor.
Yepyeni ses deneyimi: Koktail Partisi!
Apple, patente kısaca bu teknolojiye “Koktail Partisi” adını kullanıyor. Bu adın kullanılma sebebi, konuşmacılara sanki bir koktail partisindeymiş hissiyatı sağlayacağını iddia ediyor. Şirket, bunun gelişmiş bir ses filtreleme sistemi kullanarak psikoakustik deneyim sağlıyor. Bu teknoloji çevresel ses deneyimi oluşturarak geleneksel teknolojiye kıyasla çok daha naturel bir ses çıkışı elde edilebiliyor. Şirket, arama esnasında şahısların kim olduğunu ve odanın neresinde konuştuklarını kolayca tespitini yapabileceğine inanıyor.
Ayrıca sistem konferansta, konuşmacıların seslerini daha anlaşılır kılınmasına da yardımcı olacak. Konuşanın sesi tespit edilemiyorsa dahi, konuşmacının odadaki pozisyonu baz alınarak bunu bulabilecek.
Aksesuar
En iyi powerbank modelleri hangileri?
En iyi powerbank modelleri dediğimizde hangi markaların hangi ürünleri öne çıkıyor? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli? Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu makalemizde vermeye çalışacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt sponsorluğunda yayınlanmıştır.
Powerbank nedir? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli?
Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız pek çok teknolojik ürünün pil ömrü bize yetmeyebiliyor. Powerbank’ler sayesinde, nerede olursak olalım ürünlerimizi şarj edebiliyoruz ve “eyvah, şarjım bitecek” korkusunu duymuyoruz.
Powerbank satın alırken ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gereken bazı kriterler var. Bu kriterlerden ilki tabii ki tercih edeceğiniz modelin batarya kapasitesi. Şu anda 2000 mAh’den 20.000 mAh’e kadar değişen birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bu noktada satın alma kararı verirken akıllı telefonunuzu birden fazla kez şarj edebilecek yüksek kapasiteli bir ürün mü istiyorsunuz, yoksa nispeten küçük ve taşıması kolay ancak kapasite anlamında daha düşük bir model mi istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Bizim tavsiyemiz günümüzün akıllı telefonlarını da düşündüğümüzde 10.000 mAh ila 20.000 mAh arasında bir tercih yapmak doğru olacaktır.
Kapasite dışında ihtiyacınız olabilecek bazı ek özellikleri de göz önünde bulundurmanız fayda var. Örneğin bazı modellerden birden fazla USB çıkışı yer alıyor ve bu sayede aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, bu kriteri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Powerbank satın alırken belki de en önemli konulardan bir diğeri şarj ederken sunulan çıkış gücü. Bu, powerbank’in akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar hızlı şarj edeceğini gösterir. Ayrıca bazı modellerde QuickCharge 2.0 veya Samsung’un hızlı şarj teknolojisine destek sağlanır ve buna uyumlu bir modelde çok daha hızlı şarj gerçekleştirilir.
En iyi powerbank modelleri hangileri?
Samsung 10000 mAh EB-U1200CSEGWW
Samsung’un 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunuyor olmasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Ürünün üzerinde QC 2.0 destekli ve 15W maksimum çıkış gücü sunan iki adet USB çıkışı yer alıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı cihazı kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelin üzerinde Qi hızlı kablosuz şarj destekleyen bir pad yer alıyor. Böylece Qi şarj destekli akıllı telefonlarınızı veya akıllı saat gibi giyilebilir teknolojileri de hızlıca şarj edebiliyorsunuz.
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ANKER PowerCore Select
Satın alacağı modelde hızlı şarja ihtiyaç duyanlara hitap eden model, 12W + 10W olmak üzere iki USB çıkışı sunuyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı, normalden daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün oluyor.
Tasarımsal açıdan 10.000 mAh kapasitesine oranla makul bir boyutta olan ve taşıması kolay olan PowerCore Select modelinin üzerinde, kapasite durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Bu LED aydınlatmalarla birlikte, ürünün doluluk oranını görebiliyorsunuz.
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PHILIPS DLP1710C
98 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan Philips DLP1710C modeli, hem oldukça şık hem de kompakt bir powerbank. Listemizdeki diğer modellerde olduğu gibi ürünün üzerinde çift USB girişi bulunuyor ve aynı anda şarja imkan sağlıyor. Ayrıca bu çıkışların her ikisinin de 5V 2A hızlı şarj sunuyor olması da bir hayli önemli.
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TTEC 2BB157S
Normalden daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden ürün, 20.000 mAh kapasitesiyle öne çıkıyor. Modelde yer alan çift USB sayesinde, aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Ayrıca üst bölümde yine şarj durumunu gösteren LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu arada sözünü ettiğimiz USB çıkışlarınıdan bir tanesi 2.1A, diğeri ise 5V-1A olarak sıralanıyor. Cihazın kendisini şarj eden microUSB bağlantısı ise 5V/2A üzerinden güç alıyor.
Genel
Redmi K30, 10 Aralık’ta tanıtılacak
Delikli ekran yapısına sahip Redmi K30 için lansman tarihi kesinleşti. Paylaşılan görselde yeni cihazın 10 Aralık’ta tanıtılacağı açıklandı.
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Xiaomi’nin alt şirketi olarak devam eden Redmi , K20 ( Mi 9T ) telefonundan sonra yeni cihaz için çalışmalara başlanıldığını doğrulamıştı. Bugün ise Çinli teknoloji şirketi resmi hesaplarından paylaştığı görsel ile cihazın lansman tarihini açıkladı. Daha önce Xiaomi kurucusu ve CEO’su tarafından yıl sonunda tanıtımının yapılacağı belirtilen telefonun lansman tarihinin 10 Aralık olduğu belirtildi. 10 Aralık tarihinde Çin’de satışa sunulacak cihazın görselinde delikli ekrana ve 5G desteğine sahip olduğu görülmekte. Çin’de gerçekleştirilecek etkinlikte serinin üst segment cihazı Redmi K30 Pro’nun tanıtılmayacağı, bu cihazın önümüzdeki yıl lanse edileceği belirtiliyor.
Redmi K30 modeli Çinli şirket için ayrı bir öneme sahip. Şirketin ilk çift bantta ( SA, NSA ) 5G desteğine sahip olan telefonun delikli ekran yapısı ile birlikte geleceği biliniyor. Paylaşılan görsel göz önüne alındığında ön tarafta iki kamera sensörünün olduğu fark ediliyor. Cihaz ile ilgili bilinen bir başka özellik ise hızlı şarj sistemi. Bir önceki modelin şarj desteğini geliştiren Redmi, yeni cihazında 30W hızlı şarj sistemini kullanacak. Tanıtım tarihinden önce çıkan sızıntılara göre cihazın ekranının 6.66 inç 1080 x 2400 piksel FHD olduğu söylenmekte. Cihazın parmak izi teknolojisinin ise sağ tarafa yerleştirilmiş olarak piyasaya sunulacağı öngörülmekte.
Basın Bülteni
TP-Link, yeni akıllı şarj ünitesi UP540’ın duyurusunu gerçekleştirdi!
TP-Link, oldukça küçük boyutuyla dikkat çeken akıllı şarj ünitesinin tanıtımını gerçekleştirdi. UP540 adlı ürün beş farklı cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunuyor.
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Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal olan şarj ünitesi oldukça da portatif yapıda tasarlanmış. Cihaz, küçük yuvarlak ve şık bir tasarıma sahip böylece tüm kullanım senaryolarında aktif olarak kullanılabiliyor.
Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Tek bir priz ile beş
cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.
Akıllı şarj teknolojisiyle güvende hissedin!
Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip modelle birlikte cihazın kaç akım desteklediğini algılayıp ona göre güç sağlayabiliyor. Böylece cihazlarınız daha korunaklı ve sahip olduğu teknolojilerin kullanıldığı rahatlığına erişebiliyorsunuz.
5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Cihazınızın da hızlı şarj teknolojilerine sahip olmasına gerek kalmadan sahip olduğu teknolojiler sayesinde iPhone 6S Plus’ın 4.5 saatlik standart şarj olma süresini 2.5 saat düzeyine kadar düşürebiliyor.
Evrensel bağlantılarla uyumlu cihaz; iOS, Android, Windows ve pek çok USB şarjlı cihazla uyum gösterebilir şekilde tasarlanmış. Cihazın Türkiye fiyatı güncel kura göre 155 TL olarak belirlenmiş. Açıkçası uzun seyahatler boyunca çok fazla yayında cihaz taşımak zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylık yaratacaktır.