Apple, arttırılmış gerçekliği kulaklıklara taşımaya hazırlanıyor!

Apple, geliştirmiş olduğu arttırılmış gerçekliği uzun süredir kendi cihazlarında hali hazırda kullanıyor. Şimdi ise buna benzer bir teknolojiyi kulaklık üzerinden müşterilerine sunmaya başlayacak.

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Konferans çağrılarında, herkesin aynı odada olduğunu ve gelen sesin herkesin bulunduğu konuma göre şekil aldığını hayal edin. Ne kadar da fütüristik geliyor, öyle değil mi? Apple görünüşe göre, kulaklıklar için arttırılmış gerçeklik yazılımını entegre ederek çok daha efektif görüşmeler yapmanıza yardımcı olmak istiyor. Böylece gerçekten ofis ortamındaki toplantı odalarının atmosferi uzaktan da sağlanabilecek.

Amerikan Marka ve Patent Enstitüsü’nün aktardığı verilere göre, şirket çalışmalara şimdiden başladı ve konuyla ilgili özel bir patent başvurusunda bulundu. Firma bu yarattığı yeni patente “Kulaklık üzerinde arttırılmış akıllı sesli konferans” olarak detaylandırılmış. Patentte ayrıca, gelen her sinyalin ayrı kanallardan geçirilerek konferansa aktarılacağı belirtiliyor. Böylece sanki konuşma içerisinde yer alan her şahısla ayrı ayrı konuşuyormuşsunuz hissi yaratabilecek.

Toplu telekonferans sistemi, dünya üzerinden birçok bağlantının bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Video içerisinden derinlik algılamak sistemsel olarak çok daha basit gerçekleştirilebilir. Fakat, bunu sese uyarlamak çok daha zor oluyor. Genellikle, çağrı yapanlar sesleri veya nesneleri tanımlamada zorluk çekiyorlar. Şimdi ise bu yeni nesil teknikle konferansa katılan tüm kullanıcılar yuvarlak bir masanın etrafında konumlandırılıyorlar. Gelen bağlantının hızını ve ses seviyesine göre uzaklıkları oluşturulabiliyor.

Yepyeni ses deneyimi: Koktail Partisi!

Apple, patente kısaca bu teknolojiye “Koktail Partisi” adını kullanıyor. Bu adın kullanılma sebebi, konuşmacılara sanki bir koktail partisindeymiş hissiyatı sağlayacağını iddia ediyor. Şirket, bunun gelişmiş bir ses filtreleme sistemi kullanarak psikoakustik deneyim sağlıyor. Bu teknoloji çevresel ses deneyimi oluşturarak geleneksel teknolojiye kıyasla çok daha naturel bir ses çıkışı elde edilebiliyor. Şirket, arama esnasında şahısların kim olduğunu ve odanın neresinde konuştuklarını kolayca tespitini yapabileceğine inanıyor.

Ayrıca sistem konferansta, konuşmacıların seslerini daha anlaşılır kılınmasına da yardımcı olacak. Konuşanın sesi tespit edilemiyorsa dahi, konuşmacının odadaki pozisyonu baz alınarak bunu bulabilecek.