Apple, Çin’deki App Store’dan VPN Uygulamalarını Kaldırdı

Apple bugün yaptığı açıklama ile Çin’de yer alan App Store’dan bütün VPN uygulamalarını kaldırmak zorunda kaldığını duyurdu.

Apple’ın bu hareketi bazı kesimlerden tepki topladı. Çin hükümeti sansür politikası ile gündeme sürekli olarak geliyor. Hükümet geçtiğimiz günlerde VPN uygulamalarını tamamen yasaklamayı planladıklarını duyurmuştu. Ülkede Facebook veya Google gibi siteler yasaklı olduğu için vatandaşlar bu gibi sitelere VPN üzerinden erişiyor.

We just received notice that @Apple removing all the @VPN apps from the @China app store. — Star VPN (@star_vpn) July 29, 2017

Bugün, ExpressVPN blog gönderisi ile yaptığı açıklamada uygulamalarının Çin kanunlarını çiğnediğini ve bütün iOS için bütün VPN uygulamalarının kaldırıldığını bilgilendiren bir mail aldıklarını açıkladı. Benzer bir açıklamayı da Star VPN, Twitter hesabından yaptı.