Apple, Çin’deki App Store’dan VPN Uygulamalarını Kaldırdı

Apple, Çin’deki App Store’dan VPN Uygulamalarını Kaldırdı

30 Temmuz, 2017 Uygulama 0 yorumlar

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Apple bugün yaptığı açıklama ile Çin’de yer alan App Store’dan bütün VPN uygulamalarını kaldırmak zorunda kaldığını duyurdu.

Apple’ın bu hareketi bazı kesimlerden tepki topladı. Çin hükümeti sansür politikası ile gündeme sürekli olarak geliyor. Hükümet geçtiğimiz günlerde VPN uygulamalarını tamamen yasaklamayı planladıklarını duyurmuştu. Ülkede Facebook veya Google gibi siteler yasaklı olduğu için vatandaşlar bu gibi sitelere VPN üzerinden erişiyor.

Bugün, ExpressVPN blog gönderisi ile yaptığı açıklamada uygulamalarının Çin kanunlarını çiğnediğini ve bütün iOS için bütün VPN uygulamalarının kaldırıldığını bilgilendiren bir mail aldıklarını açıkladı. Benzer bir açıklamayı da Star VPN, Twitter hesabından yaptı.

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