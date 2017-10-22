Apple 256GB’lık iPhone 7 Modelini Gizlice Geri Çekti

Apple son aylarda bir çok değişiklik yaptı fakat bir tanesini çok sessiz bir şekilde gerçekleştirdi.

iPhone 8 ve iPhone X modelini bütün dünyaya anonslar ve reklamlar ile duyuran Apple, aynı zaman da iPhone 7 modelinin bir modelini geri çekti. Artık iPhone 7’nin 256GB’lık modeli üretilmiyor.

Wayback Machine’in hazırladığı rapora göre Apple iPhone 7 modelinin desteğini 12 Eylül’de çekti. İşin ilginç yanı ise bu tarih tam olarak iPhone 8 modelinin satışlara çıkarıldığı tarih. Apple’ın yaptığı bu hareket pek büyük bir olay gibi gözükmese de, şirketin nasıl küçük dokunuşlar yaparak yükseldiğinin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.