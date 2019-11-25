Apple
Apple, 2020 yılında 100 milyon iPhone 12 satmayı planlıyor!
Apple, 2020 yılı için çıkaracağı yeni nesil akıllı telefonun üzerinde şimdiden çalışmaya başladı. Cihazla ilgili detaylar netleşmese de kaç adet üretileceği bilgisi gelmeye başladı.
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Amerikan şirketin, üretici ortaklarından önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi için toplamda 100 milyon adet iPhone 12 siparişinde bulunduğu raporlandı. 2019 için iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’da 80 milyon ünite satış rakamına ulaşması bekleniyordu. Hedefini 100 milyon ve üzerine çıkarması firmanın arz talep ilişkisiyle doğru orantılı yaptığı bir hamle olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Önümüzdeki sene için yeni cihazlarında 5G iletişim teknolojilerine yer verecek. Dev şirket donanımı yükseltmesine rağmen işlerin tamamen yeni bağlantı seçeneklerine yoğunlaşacağını düşünüyor.
Digitimes’ın raporlarına göre firma son çeyrek rakamlarında yeni iPhone’ların piyasaya girişi dahilinde %25lik bir satış büyümesi yaşadı. Apple her sene %5 büyüme ve %5 küçülme yaşayarak birkaç senedir dengesiz bir ekonomik süreç yaşıyor.
Geçen yıl yine aynı tarihlerde, iPhone haberlerinin ortaya çıktığına şahit olmuştuk. iPhone 12’de 5G özelliğinin yer alması bekleniyor. Kamera tarafında da yine yenilikler beklediğimiz cihazda yeni time of flight adı verilen sanal gerçeklik özelliklerini zirveye taşıyacak donanımın ekleneceği tahmin ediliyor.
Android tarafında da yeni iletişim standartı olan 5G’nin kullanılması bekleniyor. Özellikle Xiaomi’nin uygun fiyatlı cihazlar dahil olmak üzere cihaz ailesinin büyük bir kısmını kapsayacak donanımın iPhone karşısında rekabet sağlayacağı kaçınılmaz olacaktır.
Yeni nesil cihazlarda 5G standartını geçiş aşamasında oldukları için fiyatı muhtemelen yükseltecektir. iPhone 11’in fiyatının 50 dolar düşürülmesi ve Pro ve Pro Max’in fiyatının sabit kalması bu geçişe hazırlık olarak planmış bir hamle olabilir.
Yakın zamanda detaylarına daha hakim olacağımız iPhone 12 ailesi için oldukça talep gören bir akıllı telefon olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Dünya çapında Apple’ın pazar payı her geçen gün azalsa da hala bir çok ülkede iPhone’un lüks algısı ve kullanılabilirliği devam ediyor.
Apple
Apple, iOS 14’te geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmak istiyor!
Apple, iOS 14 geliştirme sürecinde yazılımcıları mutlu edecek haberi verdi. Artık, hazır olmayan özellikler geliştiricilere sunulmayacak.
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Apple, uygulama geliştiriciler için büyük güncellemeler yayınlamadan önce yazılım üzerindeki özellikleri test etmek için artık yeni bir sistem kullanacak. iOS 13’te özellikle başa bela olan bitirilmeyen ve hatalı uygulamalar sistemde hatalara ve çökmelere yol açmıştı.
Amerikalı dev firma artık, iOS 14’ü finalize ederken sistem uygulamaları geliştiricilere yeni bir işleyiş kullanacak. Bu özellik bitirilemeyen fonksiyonların standart olarak kapatılmasını sağlayacak. Yani test edilen sürümlerde hata veren uygulamalar yer almayacağı anlamına geliyor.
iOS 13 geçtiğimiz Eylül ayında beta kullanıcılara yayına açılmıştı. O günden beri iOS’un başına bela olan hatalarla beraber çözüm arayan firmanın iPhone 11 serisi harici çoğu cihazında hatalar, uygulama çökmeleri, arayüz içi bozulmalar gibi bir ton hatayla karşılaşılmıştı. Umarım iOS 14’ün Eylül 2020 tarihinde sunacağı geliştirilmiş iOS’un final versiyonu olabildiğince kararlı hale getirilebilir.
Apple
Apple, Windows 10’daki iTunes’ı geliştirmeye devam etmeyebilir!
Apple, hatırladığınız üzere bu sene macOS’un yeni sürümünde iTunes’ı tamamıyla kullanıma kapatma kararı almıştı. 15 senelik efsane sürüm böylece tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştü.
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Yılın başında Apple, macOS üzerindeki iTunes yazılımını kaldırma kararı almıştı. Birçok işlevi içerisinde barındıran uygulamayı üç ayrı kola ayırmıştı. Böylece, Podcasts, Music ve Apple Tv adlarında üç ayrı uygulamayı artık kullanıcılar kullanmaya başladı.
Şuan da firma, yaptığı açıklamalarda Windows üzerinde iTunes’ın kalacağını ve geliştirilmeye devam edeceklerini açıkladılar. Fakat bazı şeyler değişmişe benziyor. Şirketin yazılım geliştiricilerinden biri LinkedIn’de yaptığı açıklamada “Katıldık ve ileri nesil medya uygulamalarını Windows üzerinde geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Daha sonraki açıklamalarında ise “Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız ve kod yazmaya tutkunuz varsa yazılım mühendisliği konusunda bizimle çalışan milyonlarca kullanıcı arasına girebilirsiniz” dedi. Bu, Apple Music uygulamasının yakında Windows marketinde gösterime çıkacağını belirtiyor olabilir. Apple TV uygulamasına ise yakında başlanabilir.
Apple, kendi cihazları için bile uygulama geliştirme sürecine oldukça geç kalmıştı. Bu ayın başında şirket; iOS, tvOS ve macOS için Apple TV+’ı yayınladı. Fakat hala Samsung Smart TV’ler, Roku cihazlar ve Fire TV cihazlarda mevcut olarak kullanıma açılmadı.
Apple
Macbook Pro 16 inç tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı
Apple yeni Macbook Pro modelini tanıttı. Yeni MacBook Pro, 16 inç Retina Ekran, yüzde 80’e kadar daha hızlı performans ve yeni Magic Keyboard ile birlikte geliyor.
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Apple bugün geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, bilim insanları ve müzik prodüktörleri için tasarlanan dizüstü bilgisayarı 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı. MacBook Pro, 16 inç Retina Ekran, yeni 8 çekirdekli işlemciler, 64 GB’a kadar bellek, 8 GB’a kadar VRAM’e sahip yeni nesil grafik işlemcisi ve yeni gelişmiş termal tasarımı sayesinde şimdiye kadar üretilen en güçlü MacBook Pro olma özelliğini taşıyor.
16 inç MacBook Pro, altı hoparlörlü ses sistemi, daha uzun pil ömrü, Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad ve Apple T2 Security Chip’e sahip olarak karşımıza çıkıyor.
Dört çekirdekli 15 inç MacBook Pro’ya kıyasla:
- Müzik prodüktörleri Logic Pro X’da 2,1 kata kadar daha fazla Amp Designer eklentisi kullanarak çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyor.
- Bilim insanları ve araştırmacılar MATLAB’de 2,1 kata kadar daha hızlı dinamik sistem simülasyonlarından yararlanabiliyor.
- Geliştiriciler Xcode’da 1,8 kata kadar daha hızlı kod derleyebiliyor.
- Fotoğrafçılar Photoshop’ta karmaşık fotoğraf düzenlemelerini 1,7 kata kadar daha hızlı uygulayabiliyor.
- DaVinci Resolve kullanan video düzenleyicileri renklendirme ayarlarını yaparken efektler için 1,8 kata kadar daha hızlı render alabilecek.
- Oyun severler Fortnite gibi oyunları 1,6 kata kadar daha hızlı performansla daha kusursuz şekilde oynayabilecek.
- Unity’de geliştiriciler oyun geliştirme sırasında 1,4 kat daha hızlı fly-through performansına sahip olacak.
Yeni Macbook Pro bir dizüstü bilgisayarda bulunabilen en yüksek depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 512 GB ve 1 TB depolama alanı ile satışa sunulan modeller 8 TB‘a kadar arttırılabilir SSD’leri destekliyor.
En pahalısı 47,899 TL!
Türkiye’de 18,299 TL‘den satışa sunulan model, 2.6 GHz 6 çekirdekli 9. nesil Intel Core i7 işlemci ile birlikte gelirken grafik işlemci kısmında 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5300M‘yu kullanıyor. 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM belleğe sahip olan bu varyasyon 512 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.
21.499,00 TL fiyat ile satışa sunulan model, 2.3 GHz 8 çekirdekli 9. nesil Intel Core i9 işlemci sayesinde tümleşik işlemlerde oldukça başarılı oluyor. 4 GB GDDR6 belleğe sahip AMD Radeon Pro 5500M ekran kartı kullanılan modelde, 16 GB 2666 MHz DDR4 RAM bellek kullanılmış durumda. Bu varyasyon 1 TB‘lık bir depolama alanı ile satışa sunulmuş durumda.
Son olarak eklenebilecek en üst seviye ekstraları eklediğimizde fiyat oldukça atıyor. 8 TB‘lık bir SSD’ye, 64 GB bir RAM’e ve 8 GB‘lık bir ekran kartına sahip olan MacBook Pro 16 inç Türkiye’de 47,899 TL‘ye satılıyor.