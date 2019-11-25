Apple, 2020 yılında 100 milyon iPhone 12 satmayı planlıyor!

Apple, 2020 yılı için çıkaracağı yeni nesil akıllı telefonun üzerinde şimdiden çalışmaya başladı. Cihazla ilgili detaylar netleşmese de kaç adet üretileceği bilgisi gelmeye başladı.

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Amerikan şirketin, üretici ortaklarından önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi için toplamda 100 milyon adet iPhone 12 siparişinde bulunduğu raporlandı. 2019 için iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’da 80 milyon ünite satış rakamına ulaşması bekleniyordu. Hedefini 100 milyon ve üzerine çıkarması firmanın arz talep ilişkisiyle doğru orantılı yaptığı bir hamle olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki sene için yeni cihazlarında 5G iletişim teknolojilerine yer verecek. Dev şirket donanımı yükseltmesine rağmen işlerin tamamen yeni bağlantı seçeneklerine yoğunlaşacağını düşünüyor.

Digitimes’ın raporlarına göre firma son çeyrek rakamlarında yeni iPhone’ların piyasaya girişi dahilinde %25lik bir satış büyümesi yaşadı. Apple her sene %5 büyüme ve %5 küçülme yaşayarak birkaç senedir dengesiz bir ekonomik süreç yaşıyor.

Geçen yıl yine aynı tarihlerde, iPhone haberlerinin ortaya çıktığına şahit olmuştuk. iPhone 12’de 5G özelliğinin yer alması bekleniyor. Kamera tarafında da yine yenilikler beklediğimiz cihazda yeni time of flight adı verilen sanal gerçeklik özelliklerini zirveye taşıyacak donanımın ekleneceği tahmin ediliyor.

Android tarafında da yeni iletişim standartı olan 5G’nin kullanılması bekleniyor. Özellikle Xiaomi’nin uygun fiyatlı cihazlar dahil olmak üzere cihaz ailesinin büyük bir kısmını kapsayacak donanımın iPhone karşısında rekabet sağlayacağı kaçınılmaz olacaktır.

Yeni nesil cihazlarda 5G standartını geçiş aşamasında oldukları için fiyatı muhtemelen yükseltecektir. iPhone 11’in fiyatının 50 dolar düşürülmesi ve Pro ve Pro Max’in fiyatının sabit kalması bu geçişe hazırlık olarak planmış bir hamle olabilir.

Yakın zamanda detaylarına daha hakim olacağımız iPhone 12 ailesi için oldukça talep gören bir akıllı telefon olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Dünya çapında Apple’ın pazar payı her geçen gün azalsa da hala bir çok ülkede iPhone’un lüks algısı ve kullanılabilirliği devam ediyor.