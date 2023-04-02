AORUS, genellikle RGB aydınlatmalı ürünleriyle bilinir. Oyuncular için yüksek performanslı bilgisayar donanımı üretmektedir. Bu ürünler arasında anakartlar, ekran kartları, laptoplar, monitörler, güç kaynakları, kasalar ve aksesuarlar gibi birçok ürün bulunmaktadır.

AORUS, resmi Twitter hesabından rakip bir yapay zeka geliştirdiğini duyurdu. Bu açıklama, birçok insanı gerçek bir haber olarak düşündürdü. Ancak, AORUS’un açıklaması sadece bir 1 Nisan şakasıydı ve gerçekte böyle bir yapay zeka geliştirmedi.

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AORUS, yaptığı açıklamada, yeni yapay zekanın insan benzeri bir düşünce sürecine sahip olduğunu, öğrenme yeteneği ile öne çıktığını ve daha akıllı kararlar verebildiğini belirtti. Ancak, bu özelliklerin tamamı sadece bir şaka olduğu kısa süre sonra belli oldu. Sitede arama yapınca şaka olduğu belli oldu.

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1 Nisan, şaka yapma geleneği ile bilinen bir gün olarak her yıl kutlanır. Teknoloji dünyasında da birçok firma bu geleneği takip ederek şakalar yaparlar. Bu yıl da AORUS’un yaptığı açıklama, bu geleneği takip eden bir şaka olarak kayıtlara geçti.

Sonuç olarak, AORUS’un rakip bir yapay zeka geliştirdiği açıklaması sadece bir 1 Nisan şakasıydı ve gerçekte böyle bir yapay zeka geliştirmedi. Teknoloji dünyasında sıklıkla yapılan bu tür şakalar, insanları yanıltabiliyor ancak şakaların gerçeklikle bir ilgisi olmadığını unutmamak önemlidir.