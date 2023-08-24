Google, Play Store’u zararlı yazılımlardan ve gereksiz uygulamalardan temizlemek amacıyla potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları tarayıp gerektiğinde mağazadan kaldırmaya devam ediyor. Kötü niyetli yazılımların ve sahte vaatlerin yayılmasını engellemek her zaman öncelikli. Ancak, otomatik kaldırma mekanizması bazen orijinal ve güvenilir uygulamaların da mağazada sorun yaşamasına neden olabilir. Son zamanlarda gerçekleştirilen bir temizlik hamlesi sırasında Google, popüler uygulamalardan biri olan SD Maid dahil birçok “Temizleyici” uygulamasını kaldırdı.

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Bu uygulamaların geliştiricileri, Reddit gibi platformlarda durumlarını paylaşarak Play Store’dan aniden kaldırılmaları ve hesaplarının tamamen kapatılması hakkında bilgi verdi. Özellikle SD Maid uygulamasının kaldırılma nedeni, Google’ın “Takip yazılımı politikası”nın ihlali olarak gösterildi. Geliştirici, uygulamanın kullanıcı gizliliğini ve verilerini izlemek için kullanılmasına izin verecek bir özelliğe sahip olmadığını iddia etti. Hatta SD Maid’in kaynak kodu GitHub’da hala bulunuyor.

SD Maid uygulamasının kaldırılma nedeni ayrıntılı bir şekilde şöyle açıklandı; “Fesih nedeni: Geliştirici Hesabınızla ilişkilendirilmiş yüksek riskli veya kötüye kullanım modeli belirledik ve bu eylemi, Google Play Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi’nin 8.3/10.3 bölümü uyarınca gerçekleştirdik.”

Google sadece SD Maid uygulamasını değil diğer temizlik uygulamalarını da kaldırdı. Android’in yapısına zarar veren bu uygulamaları kullanmamanızda fayda var.