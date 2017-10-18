Android 8.0 Oreo Sürümünü Alacak Lenovo Modelleri Belli Oldu

Lenovo’nun bazı akıllı telefonları da Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan akıllı telefon modelleri kervanına eklendi.

Lenovo bugün yaptığı açıklama ile K8, K8 Plus ve K8 Note modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağını duyurdu. telefonlar güncellemeyi ancak önümüzdeki yıl alabilecek.

Güncellemenin geleceği tarih kesin olarak açıklanmadı. Şirket, K8’in güncelleme tarihinde 2018’in Haziran ayı olarak duyurdu. K8 Plus ve K8 Note sahipleri ise 2018’in Temmuz ayını beklemek zorunda. K8 serisi sahipleri Oreo için en az 8 ay daha beklemek zorunda. Orta segmentte yer alan modellere ne zaman güncelleme geleceği ise henüz bilinmiyor.