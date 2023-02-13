Google, yeni Android sürümünün ilk geliştirici önizlemesini Pixel cihazları için yayınladı. Upside Down Cake kod adlı Android 14 güncellemesinden ne bekleyebileceğimize dair bir deneyim vadediyor. Geliştirici Önizlemesi 1, yaklaşan Android sürümünün ilk sürümü konumunda. Asıl Beta süreci Mart ayından sonra başlayacak. Ancak bu sürüm bile güncelleme ile gelecek olan yenilikler belli oldu. Gelin bu yeniliklere hızlıca göz atalım.

İçindekiler Android 14 ile gelecek yenilikler

Android 14 ile gelecek yenilikler

Daha Büyük Yazı Tipleri: Android 14’ten başlayarak, kullanıcılar yazı tiplerini %200’e kadar büyütebilecek.

Güvenlik ve Gizlilik bölümündeki değişiklikler: Android 13’te tanıtılan Güvenlik ve Gizlilik bölümü yenileniyor. Artık kullanıcı arayüzü açısından Ayarlar menüsünü taklit ediyor gibi görünüyor.

Yeni Pil Tasarrufu Kullanıcı Arayüzü: Google, tüm pil tasarrufu seçeneklerini tek bir sayfada kolaylaştırdı.

Görev Çubuğundaki Değişiklikler: Android’deki daha büyük ekran cihazları ve katlanabilir cihazlarda bir Görev Çubuğu seçeneği bulunur. Görev Çubuğuna yeni değişiklikler geliyor. Artık Görev Çubuğu simgeleri, uygulama simgelerinin altında etiketlerle birlikte gelir.

Bağlantılarda Hızlı Eşleştirme tercihleri ​​menüsü: Hızlı Eşleştirme seçeneği, Android’in bu sürümünde bağlantı tercihleri ​​menüsüne geri döndü.

Geliştirilmiş Temel Renkler: Android 14’te duvar kağıdı değiştiriciyi açtığınızda, birincil renk seçeneklerinde daha fazla renk seçeneği göreceksiniz.

Uygulama Klonlama: Tam bir özellik olmasa da, Google’ın Uygulama Klonlamayı Android 14’te yerel olarak kullanılabilir hale getirmek için çalıştığına dair izler var.

JobScheduler ve ön plan hizmetlerine yönelik güncellemeler ve eklemeler, optimize edilmiş yayınlar, Daha güvenli dinamik kod yükleme, Kimlik Bilgisi Yöneticisi ve Geçiş Anahtarları desteği, OpenJDK 17 Desteği ve daha fazlası gibi Android 14 ile birlikte gelen pek çok değişiklik vardır.

Gördüğünüz gibi Android 14 Geliştirici Önizlemesi 1, Android 13’e göre yalnızca birkaç değişiklikle geliyor. Bu güncellemeyle birlikte herhangi bir kullanıcı arayüzü değişikliği de yok. Google gelecekte daha fazla sürüm yayınladıkça daha fazla değişiklik göreceğiz. Eğer Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 veya Pixel 7 Pro’nuz varsa geliştirici önizlemesini indirebilirsiniz.