Android 14 neredeyse yayınlanmak üzere. İlk geliştirici önizlemesi Şubat ayında yayımlandı ve şu anda Beta 5 aşamasına geldi. Google, Beta 5’in neredeyse final bir sürüm olduğunu düşünüyor ve son dakika düzeltmeleriyle Beta 5.1’i yayımladı. Bu güncelleme şu an Pixel 4a 5G, Pixel 5 serisi, Pixel 6 serisi, Pixel 7 serisi, Pixel Fold ve Pixel Tablet kullanıcılarına kablosuz olarak sunuluyor.

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Hata düzeltmeleri daha küçük çaplıdır, bu yüzden Android 14 muhtemelen kararlı sürüm aşamasına geçmeye hazır. Pixel Tablet ve Pixel Fold sahipleri bu güncellemeyi UPB5.230623.005 sürüm numarasıyla alacaklar. Diğer uygun Pixel cihazları ise UPB5.230623.005 yapı numarasıyla güncellenebilecek. Cihazınızı güncellemek için Ayarlar > Yazılım > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek işlemi başlatabilirsiniz.

Android 14 Beta 5.1 Güncellemesi ile gelen yenilikler

Güncelleme, bağlantı kesintilerini, boş bir ana ekranı ve bir SIM kart sorununu düzeltir. Doğrudan Google sürüm notlarından alınan düzeltmelerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz.

Sabit Arama Numarası (FDN) özellikleri etkinleştirildiğinde sistemin bir SIM kartı algılamayı durdurmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

5G bağımsız (SA) modu kullanan taşıyıcılara sahip cihazlar için bağlantı kesintilerine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bazı cihazlarda, cihazın kilidini açtıktan sonra boş bir ana ekranın görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

Pixel Fold’da tüy tarzı canlı duvar kağıdını geçici olarak devre dışı bırakarak bir performans sorunu düzeltildi. Canlı duvar kağıdı sürümü, diğer temel sorunlar giderildikten sonra yeniden etkinleştirilecektir.