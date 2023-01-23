Android 13 güncellemesi ile tonlarca yeni özellik ve geliştirilmiş performans telefonlara eklenmişti. Ancak telefonunuzu özel bir ROM ile kullanıyorsanız, GApp olarak geçen Google uygulamalarından mahrum kalmışsınız demektir.

Çünkü Google yeni sürümü ile GApp’in ROM‘lara entegre edilmesinin önüne geçmişti. Peki bu bir sorun mu? Tabii ki de hayır. Bu haberimizde GApp’i özelleştirilmiş ROM’lara nasıl yükleyebileceğinizden bahsediyoruz.

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GApp‘ler arasında Play Store mağazası, Play Store hizmetleri ve Android Webview yer alıyor. Genel olarak, bunlar tek bir pakette toplanan resmi Google uygulamaları. Bu nedenle bu uygulamaları yüklememeniz durumunda telefonda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunları yaşamamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Android 13 ROM’larına Google Uygulamaları Nasıl Yüklenir?

Telefonun bataryasının en az yüzde 80 olduğundan emin olun.

GApp paketini buradan indirin.

buradan indirin. GApp paketinin telefonunuzun CPU mimarisine uygun olan sürümünü seçin.

TWRP (Team Win Recovery Project), özel ROM, bellenim, kök fermuarlar ve GApp paketlerini yanıp sönmek için kullanımı kolay bir uygulama. Bu yüzden TWRP’nin son sürümünü indirin. Çünkü diğer adımlara TWRP ile devam edeceğiz.

GApp zip dosya paketini cihazınızın SD kart depolama alanına indirin.

TWRP kurtarma sayfasında önyükleme yapın ve yükleme seçeneğini seçin.

Yeni indirdiğiniz GApps zip paketini seçin.

Kurulumu başlatın.

Bittiğinde, Dalvik önbelleğini de sil’e tıklayın.

Son olarak, Android 13 GApps’i yükledikten sonra cihazınızı başlatmanın biraz daha uzun sürebileceğini belirtelim. Bu işlemleri uygularken sorunlar yaşayabileceğinizi belirtelim. Bu yüzden telefonunuzun yedeğini almayı sakın unutmayın.