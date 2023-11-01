Android, dünya genelinde hala en popüler işletim sistemi olarak kabul ediliyor. Telefonlar, tabletler ve hatta kafe otomasyon sistemleri gibi farklı cihazlarda geniş bir yelpazede kullanılıyor. Pratikte, milyarlarca cihaz tarafından kullanılmaktadır. Ancak, iOS’tan farklı olarak Android işletim sistemi, çeşitli sürümlere bölünmüştür. Örneğin, Android 9’un kullanım oranı hala yaklaşık %11 gibi bir seviyededir. Bu, üreticilerin güncellemeleri ele alış şekillerinin farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Şans eseri, en son verilere göre bu sorunun çözüldüğünü görmekteyiz. Android 13 artık işletim sisteminin en yaygın kullanılan sürümü olarak zirveye oturdu.

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Yazılım güncellemeleri konusunda, Android telefon üreticilerinin sıklıkla yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Birçok farklı üretici tarafından üretilen milyonlarca telefon mevcut ve Android’in farklı sürümlerle güncellenmesi konusunda genellikle standartları karşılama konusunda zorlanmaktadırlar. Ancak Google ve üreticiler, uzun bir süredir kullanıcıların bu sorunu yaşamaması için çalışmaktadır. Son zamanlarda Google, Android sürüm dağılımı istatistiklerini güncelleyerek sektördeki ilerlemeyi gösteriyor.

Google’ın açıkladığı Android sürüm dağılım istatistiklerine bakıldığında, Android 13’ün artık en yaygın kullanılan sürüm olduğunu ve listenin başında bulunduğunu görüyoruz. Bu işletim sistemi, son güncelleme olan mayıs ayından bu yana pazar payını %15’ten %22,4’e çıkardı. Beş ay gibi kısa bir süre içinde bu büyük bir başarıdır. Bu güncellemelerin sadece yeni satılan telefonlarla sınırlı olmadığı, mevcut modellerin de güncellemeleri aldığı tahmin ediliyor.

İkinci sırada, %16,3’ten %15,8’e düşen Android 12 bulunmaktadır. Hala oldukça popüler olan Android 11’in kullanım oranı ise %23,1’den %21,6’ya düşüyor. Ne yazık ki, Android’in en büyük sorunu olan güncelleme süreci hala devam ediyor.

Daha fazla bilgi almak isteyenler için liste şu şekilde;