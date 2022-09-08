Bose, yeni Bose QuietComfort Earbuds II’nin lansmanını duyurdu. Firma, dünyanın en iyi gürültü önleyici kulaklığı olduğunu iddia ediyor. Bu, ses ve gürültü engelleme performansını her kulak tipinin benzersiz şekline göre akıllıca kişiselleştiren Bose CustomTune ses kalibrasyon teknolojisi ile birlikte geliyor.

Yeni QC Earbuds II, tamamen yeniden tasarlanmış bir form faktörüne sahip olup, önceki modele göre yaklaşık üçte bir oranında daha küçüktür. Kulağınızın girişinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için birlikte çalışan bir stabilite bandına ve şemsiye şeklinde bir silikon kulak ucuna sahiptir. Ayrıca, üç boyda kulak ucu ve üç boy denge bandı içeren bir Bose Fit Kit ile birlikte geliyor.

İçindekiler Bose QC Earbuds II Özellikleri

Bose QC Earbuds II Özellikleri

QuietComfort Earbuds II, CustomTune ses kalibrasyonuna sahiptir. Kulak kanalınızın akustik tepkisi, patentli bir ton çalınarak ve kulaklığın dahili mikrofonuyla kaydedilerek ölçülür. Bu verilere dayalı olarak saniyenin çok küçük bir bölümünde ses ve gürültü engelleme ayarlarınız tercihlerinize göre ince ayar yapılır.

CustomTune teknolojisi ayrıca her bir kulak için ses frekansı profilini optimize eder, böylece kulak zarına çarpan müzik gerçekçi, dengeli, nüanslı, net ve derin bir ses olur. Ayrıca, işitme duyunuza gelen gürültü azaltma sinyalini kalibre ederek performansı artırır.

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QC Earbuds II tarafından istenmeyen sesleri algılamak, ölçmek ve özel bir elektronik çipe iletmek için biri içeride ve üçü dışarıda olmak üzere dört mikrofon kullanılır. Sistem, ANC üretmek için küçük dönüştürücülerle birlikte çalışarak, milisaniyeden daha kısa bir sürede hassas, eşit ve karşıt bir sinyalle yanıt verir.

Yeni QC Earbuds II, ter ve suya dayanıklılık için IPX4 sınıfı Bluetooth 5.3‘e sahiptir ve telefonun yerleşik sesli asistanıyla çalışır. Kutu, tomurcukların altı saatlik pil ömrü için üç şarj daha sağlıyor. Bir saat içinde, kasa tomurcukları tamamen şarj edebilir ve 20 dakikalık bir şarj, iki saat oynama sağlar. USB-C, kasayı üç saatte şarj eder.

Kulaklıkların her biri altı saate kadar pil ömrü vardır ve 24 saate kadar şarj edilebilir. Kutu, kulaklıkları bir saat içinde tamamen şarj edebilir ve 20 dakikalık hızlı şarj, iki saate kadar oynatma sağlayabilir. Kasa, USB-C aracılığıyla üç saat içinde tamamen şarj oluyor.

Sol ve sağ kulaklıklar, oynat/duraklat, ses seviyesi, parça atlama ve aramaları cevaplama/bitirme için kapasitif dokunmatik kontroller sağlar. Bose Music uygulama güncellemeleri, kısayol ayarları, gürültü engelleme modları ve ayarlanabilir EQ gibi ek özellikler ve faydalar sağlayacaktır.